Kahramanmaraş’ta acil durum hastanesi ve şehir hastanesi yapımı başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile hayata geçirilmesi planlanan acil durum hastanesi ve şehir hastanesi, adliye yerleşkesi içerisine yapılacak olan ilave adliye binası ve kamu görevlileri lojmanları için alternatif arazilerde incelemelerde bulundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı saha ziyaretlerinde heyet, Önsen bölgesinde yapımı devam eden TOKİ deprem konutlarında da incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

Kalıcı Konutların İnşası Sürüyor

Kalıcı konutların inşası, şehre kazandırılacak acil durum hastanesi ve şehir hastanesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “TOKİ’mizin Önsen bölgesinde yapımına başladığı kalıcı konutları yerinde inceledik. Çalışmalar hızla devam ediyor. Bin 500 dekarlık bu alan yaklaşık 5 bin konutu içerisinde barındıracak. Depremde sağlık tesislerimiz de hasar gördü. Tesislerimizin ihyası noktasında çalışmalar devam ederkenbir taraftan da şehrimize kazandırılacak acil durum hastanesi ve şehir hastanesi için alan belirliyoruz. Sağlık Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Kahramanmaraş’ımızda çok kısa sürede acil durum hastanesinin inşaatına başlanacak. 250 yataklı acil durum hastanesinin yanı sıra 850 yataklı şehir hastanesi için de çalışmalarımız sürüyor. Bu yatırımlarla şehrimizin sağlık alanında eksiğinin kalmayacağını ümit ediyoruz. İnşallah memleketimiz kısa sürede bu hizmetlere kavuşmuş olacak” cümlelerini kaydetti.