Kalp Hastalarına ‘Sıcak Hava’ Uyarısı

Kahramanmaraş’ta artan hava sıcaklıklarının kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi birçok kalp hastalığını tetikleyebileceğine vurgu yapan KSÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Aksu; insanların saat 10.00 ile 16.00 aralığında güneşli alanlara çıkmamalarını, günde ortalama 2-2.5 litre su tüketmelerini, yağlı ve ağır yemeklerden kaçınmalarını söyledi. Bu arada Doç. Dr. Aksu, sıcak havaya karşı vatandaşların hakiki Maraş Dondurması yemesini tavsiye etti.

Yüksek nem oranı ve bunaltıcı sıcakların hâkim olduğu bugünlerde sıcak havanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak önemli hale geldi. Bu nedenle vatandaşların sıcak havalara bağlı olumsuz durumlardan korunmaları hususunda bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Ekrem Aksu, Sıcak havalar sağlığımız için önemli midir? Sıcak havalar sağlığımız üzerine ne gibi tehditler oluşturmaktadır? Aşırı sıcaklardan korunmada nelere dikkat etmeliyiz? gibi birçok soruyu yanıtladı.

Aşırı sıcak havalar ve yüksek nemli durumlarda kalp krizi riski de artmaktadır

“Sıcak hava ve yüksek nemli ortamda vücudumuzdan oldukça fazla su ve tuz kaybı olmaktadır. Ayrıca sıcak hava damarlarımızda genişlemeye neden olmaktadır. Tüm bu nedenler kan bölümünde azalmaya ve kalbin iş yükünde de artmaya neden olmaktadır. Özellikle de kalp damarlarında sıkıntısı olanlarda ve kalp yetmezliği olanlarda bu etkiler daha belirgin hale gelmektedir. Ayrıca biliyoruz ki aşırı sıcak havalar ve yüksek nemli durumlarda kalp krizi riski de artmaktadır.

Bunaltıcı Sıcakların Olduğu Günlerde Günde 1-2 Kez Ilık Duş Almalarını Öneriyoruz

Doç. Dr. Ekrem Aksu, hava sıcaklığı ilgili konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sıcak havalarda dikkat edeceğimiz bazı hususlar sıcaklığa bağlı riskleri oldukça azaltabilmektedir. Özellikle günlük sıcaklığın çok arttığı saat 10.00 ile 16.00 aralığında güneşli alanlara çıkmamalarını, çıkmaları durumunda kendilerini güneş ışıklarından muhafaza etmelerini, açık renkli kıyafet tercih etmelerini, günde ortalama 2-2.5 litre su tüketmelerini, mevsime özel meyve ve sebzelerden günde 3-4 porsiyon olacak şekilde tüketmelerini, aşırı yağlı ve ağır yemeklerden kaçınmalarını, aşırı alkol tüketiminden kaçınmalarını hatta aşırı sıcaklarda alkol tüketiminden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunaltıcı sıcakların olduğu günlerde günde 1-2 kez ılık duş almalarını öneriyoruz. Özellikle klima kullanımı konusunda uyarmak isterim. Klimalı ortamlarda ortam sıcaklığının çok düşük seviyelere düşürmemelerini, mümkün olduğunca 25 derecenin üzerinde olmasını ve klima havalandırmasının direk vücutlarına vurmamasını öneriyoruz. Kalp hastalığı ve hipertansiyon hastalığı olanlarda yaz dönemine girmeden önce doktorlarının kontrollerinden geçmelerini ve tedavilerinin gözden geçirilmesinin sağlamalarını özellikle öneriyoruz.” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Aksu: sıcak havalara karşı vatandaşların hakiki Maraş Dondurması yemesini tavsiye ediyoruz

“Maraş dondurması yöremizde üretilen ve sağlığımız içinde oldukça yararlı içreğiyle hastalarımıza önerdiğimiz gıdalardan birisidir. Özellikle bunaltıcı sıcakların arttığı ortamlarda vücut sıcaklığının azaltılmasındaki faydasının yanında aşırı şeker ihtiva etmemesi, hafif bir süt ürünü olması ve birçok vitamin ihtiva etmesi de önerilen besin olmasını sağlıyor. Süt oranının yüksek olması, içerdiği yüksek salep miktarı ve koruyucu katkı madde ihtiva etmemesi nedeniyle de yöremizde üretilen Maraş Dondurması yemesini tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.