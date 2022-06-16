Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş...
Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı
Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam...

Kalp Hastalarına ‘Sıcak Hava’ Uyarısı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Aksu, Yaz sıcaklarının arttığı bu dönemde kalp rahatsızlıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

Kalp Hastalarına ‘Sıcak Hava’ Uyarısı

Kalp Hastalarına ‘Sıcak Hava’ Uyarısı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Aksu, Yaz sıcaklarının arttığı bu dönemde kalp rahatsızlıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

16 Haziran 2022 Perşembe 13:25
banner459

Kahramanmaraş’ta artan hava sıcaklıklarının kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi birçok kalp hastalığını tetikleyebileceğine vurgu yapan KSÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Aksu; insanların saat 10.00 ile 16.00 aralığında güneşli alanlara çıkmamalarını, günde ortalama 2-2.5 litre su tüketmelerini, yağlı ve ağır yemeklerden kaçınmalarını söyledi. Bu arada Doç. Dr. Aksu, sıcak havaya karşı vatandaşların hakiki Maraş Dondurması yemesini tavsiye etti.

Yüksek nem oranı ve bunaltıcı sıcakların hâkim olduğu bugünlerde sıcak havanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak önemli hale geldi. Bu nedenle vatandaşların sıcak havalara bağlı olumsuz durumlardan korunmaları hususunda bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Ekrem Aksu, Sıcak havalar sağlığımız için önemli midir? Sıcak havalar sağlığımız üzerine ne gibi tehditler oluşturmaktadır? Aşırı sıcaklardan korunmada nelere dikkat etmeliyiz? gibi birçok soruyu yanıtladı.

Aşırı sıcak havalar ve yüksek nemli durumlarda kalp krizi riski de artmaktadır

“Sıcak hava ve yüksek nemli ortamda vücudumuzdan oldukça fazla su ve tuz kaybı olmaktadır. Ayrıca sıcak hava damarlarımızda genişlemeye neden olmaktadır. Tüm bu nedenler kan bölümünde azalmaya ve kalbin iş yükünde de artmaya neden olmaktadır. Özellikle de kalp damarlarında sıkıntısı olanlarda ve kalp yetmezliği olanlarda bu etkiler daha belirgin hale gelmektedir. Ayrıca biliyoruz ki aşırı sıcak havalar ve yüksek nemli durumlarda kalp krizi riski de artmaktadır.

Bunaltıcı Sıcakların Olduğu Günlerde Günde 1-2 Kez Ilık Duş Almalarını Öneriyoruz

Doç. Dr. Ekrem Aksu, hava sıcaklığı ilgili konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sıcak havalarda dikkat edeceğimiz bazı hususlar sıcaklığa bağlı riskleri oldukça azaltabilmektedir. Özellikle günlük sıcaklığın çok arttığı saat 10.00 ile 16.00 aralığında güneşli alanlara çıkmamalarını, çıkmaları durumunda kendilerini güneş ışıklarından muhafaza etmelerini, açık renkli kıyafet tercih etmelerini, günde ortalama 2-2.5 litre su tüketmelerini, mevsime özel meyve ve sebzelerden günde 3-4 porsiyon olacak şekilde tüketmelerini, aşırı yağlı ve ağır yemeklerden kaçınmalarını, aşırı alkol tüketiminden kaçınmalarını hatta aşırı sıcaklarda alkol tüketiminden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunaltıcı sıcakların olduğu günlerde günde 1-2 kez ılık duş almalarını öneriyoruz. Özellikle klima kullanımı konusunda uyarmak isterim. Klimalı ortamlarda ortam sıcaklığının çok düşük seviyelere düşürmemelerini, mümkün olduğunca 25 derecenin üzerinde olmasını ve klima havalandırmasının direk vücutlarına vurmamasını öneriyoruz. Kalp hastalığı ve hipertansiyon hastalığı olanlarda yaz dönemine girmeden önce doktorlarının kontrollerinden geçmelerini ve tedavilerinin gözden geçirilmesinin sağlamalarını özellikle öneriyoruz.” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Aksu: sıcak havalara karşı vatandaşların hakiki Maraş Dondurması yemesini tavsiye ediyoruz

“Maraş dondurması yöremizde üretilen ve sağlığımız içinde oldukça yararlı içreğiyle hastalarımıza önerdiğimiz gıdalardan birisidir. Özellikle bunaltıcı sıcakların arttığı ortamlarda vücut sıcaklığının azaltılmasındaki faydasının yanında aşırı şeker ihtiva etmemesi, hafif bir süt ürünü olması ve birçok vitamin ihtiva etmesi de önerilen besin olmasını sağlıyor. Süt oranının yüksek olması, içerdiği yüksek salep miktarı ve koruyucu katkı madde ihtiva etmemesi nedeniyle de yöremizde üretilen Maraş Dondurması yemesini tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kalp Hastalarına ‘Sıcak Hava’ Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO’dan çocuklar için dizanteri uyarısı!
SANKO’dan çocuklar için dizanteri uyarısı!
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ortopedi Günleri
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ortopedi Günleri
Diş Hekimi Taşdemir, “Nöbet yerini terk eden doktora beraat kararına isyan ediyorum”
Diş Hekimi Taşdemir, “Nöbet yerini terk eden doktora beraat kararına isyan ediyorum”
SANKO Üniversitesi’nde ortopedi günleri başlıyor!
SANKO Üniversitesi’nde ortopedi günleri başlıyor!
Erzurum’da Dünya’ya Gelen Fırat Bebek Şifayı Kahramanmaraş’ta Buldu
Erzurum’da Dünya’ya Gelen Fırat Bebek Şifayı Kahramanmaraş’ta Buldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber