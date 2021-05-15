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Koronaya yakalanan her 100 kişiden 2’si öldü

Dünya genelinde vaka sayıları dikkate alınarak derlenen bilgilere göre, virüs kaynaklı ölümler hasta sayısının yüzde 2,07’sini oluşturdu. Hesaplamalara göre, dünya genelinde her bir milyon kişiden 400’ü virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Koronaya yakalanan her 100 kişiden 2’si öldü

Koronaya yakalanan her 100 kişiden 2’si öldü

Dünya genelinde vaka sayıları dikkate alınarak derlenen bilgilere göre, virüs kaynaklı ölümler hasta sayısının yüzde 2,07’sini oluşturdu. Hesaplamalara göre, dünya genelinde her bir milyon kişiden 400’ü virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:23
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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ediyor. Ülkeler virüsle mücadelede toplumsal düzeyde önlemler alarak salgını sonlandırmaya çalışıyor.

Pandeminin başından beri dünya genelinde vaka sayısı bugün itibarıyla 161 milyon 900 oldu. Güncel verilere göre dünyada 3 milyon 360 bin 651 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Vakaların yüzde 2,07'si ölümle neticelendi.

Corona virüsü vaka sayısı 7,885 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 2,02'sini kapsıyor. Buna göre, her bir milyonda 400 kişi hayatını yeni tip corona virüsü sebebiyle kaybetti. Pandemide 139 milyon 748 bin 979 kişi de sağlığına kavuştu.

TÜRKİYE’DE YÜZDE 1.1
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de 5 milyon 95 bin 390 vaka ve 44 bin 301 vefat yaşandı. Bu vakaların yüzde 1.1’inin ölümle sonuçlandığını gösteriyor. Türkiye’de bugüne kadar 25 milyon 359 bin 399 doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,85 oldu. 14 milyon 714 bin 712 kişiye ilk doz, 10 milyon 644 bin 687 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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Koronaya Yakalanan Her 100 Kişiden 2’si öldü
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