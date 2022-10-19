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KSÜ Hastanesi'nde İki Can, Üç Mutluluk

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi  ilkleri uygulamaya devam ediyor.

KSÜ Hastanesi'nde İki Can, Üç Mutluluk

KSÜ Hastanesi'nde İki Can, Üç Mutluluk

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi  ilkleri uygulamaya devam ediyor.

19 Ekim 2022 Çarşamba 10:52

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde "plasenteperkrata" tanısı konulan anne ile bebeğin arasındaki bağlantıyı sağlayan komşu organlara yapışık bebeğin eşi, rahim alınmadan çıkarıldı.

Plasentası rahim duvarına yapışan bebek KSÜ Hastanesi'nde hayata tutundu

Kahramanmaraş’ta yaşayan ve ikinci bebeğine gebeliğinin 4. ayında rahim ağrısışikâyetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine gelen 39 yaşındaki Ahu Ergül’e, anne ve bebeğin hayatını tehdit eden "plasenta perkrata" tanısı konuldu.

Yapılan tetkikler sonucu, plasentanın rahim duvarına yapışması nedeniyle anne ve bebeğin hayatının risk altında olduğu belirlendi.

Ergül’ün sağlık durumunu düzenli olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Alev Özer tarafından yaklaşık 5 ay boyunca sıkı takip edildi.

"Annenin ve bebeğin durumu gayet iyi"

Başarılı bir ameliyatla hem bebeği hem de anneyi hayata bağladıklarını açıklayan Doç. Dr. Alev Özer, şunları kaydetti:

“Bebeğin eşinin idrar torbası gibi çevre dokulara aşırı yapışık olduğu durum perkrata

olarak adlandırılır. Daha önce sezeryan geçirmiş hastalarımızda bebeğin eşi dediğimiz plasenta, sezeryan hattına yapışabiliyordu. Bir sonraki gebelikte ve plasenta damardan zengin bir doku ve bu damarlar sanki kanser dokusu gibi çevredeki organlara ve damarlara ilerleyip yapışıyor. Bugüne kadar çoğu merkez bu durumda ameliyatta aşırı kanama olduğu için anne hayatını kurtarmak adına hastaların rahimini almaktaydı. Ancak son yıllarda gelişen yeni tekniklerle beraber Hastanemizde de ilk defa böyle bir vakada rahim korunmuştur. Riskli bir operasyonu ameliyatımızda ekibimize güvenerek gerçekleştirdik. Bebeği doğurttuktan sonra yapışık olan eşi( plasentayı) yapıştığı yerden kesip çıkardıkve kanamayı önledik. Rahimi tekrardan diktik ve annenin rahmini yerinde bıraktık. Artık şartları uygun olan hastalarda yapışık plasenta da rahimi almadan bırakabilecek deneyime ve tecrübeye sahibiz. ”

“Bu operasyonu yapan sayılı insanlardan birisi olduğu için Alev Hoca’yı tercih ettim”

Ameliyat sonrası kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Ahu Ergül, “15 ile 16 haftalıkken Plasenta yapışması olduğunu öğrendim.Bebeğim hamileyken ve çok araştırma yaparak geldik.  Birçok merkezde doktorlara göründük.Tabii ama riskli bir ameliyat olduğunu bile bile Alev Hoca ile görüştük ve Alev Hoca benim için gerçekten büyük bir şans. Kendisi çok titiz bir şekilde davrandı.Bu süreci çok iyi idare etti. Rahmin alınacağını zannediyordum.Mesane yapışıklık söz konusuydu çünkü mesanenin zarar göreceğini zannediyordum.Diğer organlara da sıçrayacağını düşündük. Ama Alev Hocam çok titizlikle çalışarak gerçekten güzel bir ameliyat gerçekleştirdi.Rahmin yerinde kalmasını sağladığı için çok teşekkür ediyorum.”dedi

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