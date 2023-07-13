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Ksü’de Ampute Engelliler İçin Protez Merkezi Kuruluyor

6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden afetzedelerin protez ihtiyacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsünde kurulacak olanProtez Merkezi'nde gönüllü doktorlar tarafından ücretsiz karşılanacak.

Ksü’de Ampute Engelliler İçin Protez Merkezi Kuruluyor

Ksü’de Ampute Engelliler İçin Protez Merkezi Kuruluyor

6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden afetzedelerin protez ihtiyacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsünde kurulacak olanProtez Merkezi'nde gönüllü doktorlar tarafından ücretsiz karşılanacak.

13 Temmuz 2023 Perşembe 19:59

Bu kapsamda Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Yaşar Tatar ve vakıf üyelerinin yanı sıra Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Başkanı Mevlit Yurtseven, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret etti.

6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileten heyetKSÜ’de yapılacak olan Protez Merkezi hakkında görüş alış verişinde bulundu.

KSÜ ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinin (İMÜ) destekleriyle KSÜ Avşar Kampüsü'nde yapımına başlanan ve belli bir kısmı temmuz ayı sonunda hizmete girmesi beklenen merkezde, deprem bölgesindeki ampute afetzede engelliler için özel protezler üreterek protez kullanım eğitimi ve sağlık hizmetleri verilmesi amaçlanmaktadır.

Toplantıda kurulacak olan Protez Merkezine ilişkin bilgiler veren Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Tatar, “6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşandı ve depremlerde bölgedeki birçok medikal merkez de yıkılıp zarar gördü. Kahramanmaraş'a çok özel bir merkez kuracağız.İçerisinde önemli sistemler de yer alacak. Gönüllü doktorlarımız ücretsiz hizmet verecek. Burada protez merkezi, sanal rehabilitasyon alanı, protez müzesi, sportif beceri koordinasyon alanı, engellilere yönelik özel hamam alanı, kütüphane ve çeşitli sosyal donatılar yer alacak. Ayrıca kurulacak olan merkez tüm bölgeye hizmet verecek. Özellikle protez merkezi anlamında burayı referans seçtik. Çünkü Kahramanmaraş şehirlerin ortasında. Kahramanmaraş'ın ilçelerinde özellikle Elbistan'da ciddi kayıplar, ciddi amputasyonlar var. Malatya'da benzer bir merkez yok. Dolayısıyla Adıyaman, Malatya'daki vatandaşlar buradan hizmet alabilecek.Fiziksel Engelliler Vakfı ve Uluslararası Doktorlar Derneği olarak bu hizmeti sürdüreceğiz. Yani burada kurulacak merkez depremden etkilenmiş 11 ildeki bütün amputelere açık olacak. Burada kendilerine protez rehabilitasyonu verilecek. Protez öncesi rehabilitasyon verecek ve protez kullanımı öğretilecek. Aynı zamanda ampute ailelere de çeşitli eğitimler vereceğiz. Bu hizmetler için herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Ayrıca bölgemizde ampute depremzedelerin acil ihtiyaçlarını da göz önüne alarak Protez Merkezinin bitimine kadar devam edecek süreçte aktif bir şekilde hizmet verebilmek için mobil Gezici Protez Merkezi aracıyla KSÜ kampüs alanında depremzede ampute engellilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacağız.” dedi.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Başkanı Mevlit Yurtseven de deprem sonrası ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışmalar yaptıklarını, depremler nedeniyle birçok vatandaşın uzvunu kaybettiğini bu sebeple de bölgede çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Yurtseven, "Kişinin depremzede olması bu hizmeti alması için yeterli. Bir de bu hizmet bir kere başladığı zaman tek seferde bitecek bir şey değil. Sürekliliği var. Çocuklar büyüyor. Protezlerinin yenilenmesi gerekiyor. Zaman içerisinde protezlerin soketleri kırılıyor, yenilenmesi ve bakımı gerekiyor. Bütün bu hizmetleri KSÜ’de inşa ettiğimiz Protez Merkezi'nde gönüllü doktorlar tarafından vereceğiz." dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada “SayınMevlüt Yurtseven ve Yaşar Tatar ile Avşar kampüsümüze kurulacak olan Protez Merkezi hakkında görüş alış verişinde bulunduk. Bölgemizde meydana gelen depremler nedeniyle eksikliğini hissettiğimiz protez merkezi Üniversitemiz ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinin (İMÜ) destekleriyle Uluslararası Doktorlar Derneği ve Fiziksel Engelliler Vakfının gayretli çalışmaları neticesinde ilimizde hayata geçecek. Bu sayede kurulacak olan merkezde uzuvlarını kaybeden depremzedelerin yeniden hayata tutunmasına vesile olacağız. Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Yaşar Tatar ve vakıf üyelerinin yanı sıra Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Başkanı Mevlit Yurtseven’e nazik ziyaretleri ve özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.” dedi.

Son Güncelleme: 13.07.2023 20:14
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Ksü’de Ampute Engelliler İçin Protez Merkezi Kuruluyor
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