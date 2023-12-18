KSÜ’de organ nakillerine yenisi eklendi

Son olarak geçirmiş olduğu kaza sonucu 10 yıldır diyaliz hastası olan ve böbrek nakli bekleyen hastaya Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kadavradan böbrek nakli gerçekleştirildi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Topuz, uygulanmakta olan kadavradan böbrek nakline ilişkin önemli bilgiler verdi.

Topuz yaptığı açıklamada “Böbrek yetmezliğinin en iyi tedavi yöntemi böbrek naklidir. Geçtiğimiz hafta gayet başarılı bir operasyon yaptık. Hastamız şuan çok iyi durumda. Gelecek hafta taburcu etmeyi planlıyoruz.6 Şubat’ta yaşadığımız büyük depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta organ nakline başarılı bir şekilde devam ediyoruz.

Ülkemizde özellikle kadavradan yapılan organ nakillerinin sayısı Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük oranlara sahip. Özellikle depremden sonra bu oranda ciddi miktarda düşüş oldu. Organ bağışı bekleyen binlerce insanımız var. Haftada 3 defa diyalize girmek zorunda kalan böbrek hastaları bir umutla böbrek nakli bekliyor. Organ bağışının daha da yaygınlaştırılması için eğitici ve bilgilendirici faaliyetlerin yapılması da ayrıca önem arz ediyor. Kişiler resmi kurumlar aracılığıyla beyin ölümü durumunda organlarını bağışlayabilirler. Beyin ölümü gerçekleşen hastaların birinci derece yakınları daonay vererek organ nakli bekleyen hastalara umut olmalı. Onların yaşam kalitelerinin artmasına destek vermeli.”ifadelerine yer verdi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kadavradan böbrek nakli olan Güldane Saz, duygularını şöyle ifade etti. “38 yaşındayım 10 yıldır diyaliz hastasıyım. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Uzun bir süre hastanede yattığım zorlu süreçlerden geçtim. Her gün bir umutla nakil bekliyordum. Hayalim gerçek oldu. Tüm organ bağışı bekleyen hastaların nakil olarak bu mutluluğu yaşamalarını istiyorum. Organ bağışında bulunarak bizlere bu sevinci yaşatanlara ve organ naklimi gerçekleştiren doktorlara çok teşekkür ederim.”