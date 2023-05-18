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Opr. Dr. Tümer SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Erbay Tümer, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Opr. Dr. Tümer SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde

Opr. Dr. Tümer SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Erbay Tümer, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

18 Mayıs 2023 Perşembe 15:01

Adana’da 1988 yılında doğan Opr. Dr. Erbay Tümer, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2012 yılında mezun oldu.

Adana Şehir Hastanesi’nde 2018 yılında üroloji asistanlık eğitimini tamamlayarak üroloji uzmanı olan Opr. Dr. Tümer, asistanlık ve uzmanlık döneminde “Laparoskopik Cerrahi ve Prostat Lazer Operasyonu (HOLEP)” üzerine kurs ve eğitimler aldı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Üroloji Bölümünde hasta kabulüne başlayan Opr. Dr. Tümer, Gaziantep – Kilis Tabip Odası ve Ürolojik Cerrahi Derneği Üyesidir.

Opr. Dr. Tümer, evli ve bir çocuk babasıdır.

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Opr. Dr. Tümer SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde
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