Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 10 ilde yüzde 15 kısaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesindeki 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin %85'inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek. Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri %15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.