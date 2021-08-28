Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz’

Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, illerin haftalık haritasına göre, yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın 14-20 Ağustos haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi.

Bakan Koca'nın Twitter'daki hesabından paylaştığı haritaya göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 538,10 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu, haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize. Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" açıklamasında bulundu.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığınca 27 Ağustos Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,62 olarak kayda geçti.

Türkiye'de saat 23.23 itibarıyla yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 485 bin 296'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 737 bin 751 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 84'Ü İLK DOZ AŞISINI OLDU

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"

KIRMIZI RENKLİ TEK İL ŞANLIURFA, TURUNCU OLDU

Adıyaman'daki 89 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kayseri, 18 yaş üstü birinci doz yeni tip koronavirüs aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi", Ağrı "sarı" kategorisine ulaşırken kırmızı renkli tek il olan Şanlıurfa da "turuncu" bölümünde yerini aldı.

Karabük'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde aynı aileden 3 kişi, yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Turuncu kategoriye geçen Şanlıurfa'da, 75 mobil ekip sahada Kovid-19 mücadele kapsamında aşılama çalışması yürütüyor.

SALGINLA MÜCADELE AMAÇLI ALINACAK TEDBİRLER

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler esas alınacak.

Bu kapsamda servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen/çalışanlar, kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanılacak. Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacak, araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak.

TURKOVAC AŞISI GÖNÜLLÜLERE UYGULANIYOR

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde 45 yaşındaki Mustafa Altuntaş'a Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı yapıldı.