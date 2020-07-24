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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor.

24 Temmuz 2020 Cuma 20:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 24 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 24 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 24 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

24 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ
Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüs Vefat Ve Vaka Sayıları
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