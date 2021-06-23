Sağlık çalışanlarının istifa yasağı sona eriyor

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamalar 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldıracak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgelerle Mart 2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2020 tarihinde ilgili birimlere gönderdiği genelgeyle merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa, emeklilik ve yıllık izin gibi haklarının pandemi nedeniyle yasaklandığını duyurdu.

"HER NE SEBEPLE OLSUN KABUL EDİLMEYECEK"

Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 19 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan ikinci genelgeyle sağlık çalışanlarının emeklilik ve yıllık izin haklarındaki kısıtlama kaldırılırken, istifa yasağında bir değişiklik yapılmadı.

Kamuda görev yapan sağlık çalışanları istifa yasağının kaldırılmasını beklerken, 3 Mart 2021 tarihinde yayımlanan yeni bir genelgeyle sağlıkçıların istifa taleplerinin "her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceği" ifade edildi.