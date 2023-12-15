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SANKO Tıp Üç Damar Bypass ve Böbrek Naklini Aynı Anda Yaptı!

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, üç damar bypass ve canlı vericili böbrek nakli ameliyatı eşzamanlı yapıldı.

SANKO Tıp Üç Damar Bypass ve Böbrek Naklini Aynı Anda Yaptı!

SANKO Tıp Üç Damar Bypass ve Böbrek Naklini Aynı Anda Yaptı!

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, üç damar bypass ve canlı vericili böbrek nakli ameliyatı eşzamanlı yapıldı.

15 Aralık 2023 Cuma 10:39

SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne organ nakil için gelen 40 yaşındaki M.T.’ye yapılan tetkikler sırasında dört damarının tıkalı olduğu belirlendi. M.T.’nin onayı sonrasında hem üç damarından bypass hem de canlı vericili böbrek nakil ameliyatı eşzamanlı gerçekleştirilerek, sağlığına kavuşması sağlandı.

Diyabet (Şeker) hastalığından 20 yıldan beri tedavi gören M.T., dört yıl önce gittiği sağlık kuruluşunda yapılan kan tahlilinde keratin değerinin yüksek çıkması üzerine acilen bir nefroloji uzmanıyla görüşmesi için yönlendirilmiş.

Nefroloji uzmanından iki böbreğinin de yüzde 25 oranında çalıştığını öğrenen M.T., doktorunun, sürecin sonunda diyalize girmesi gerekeceğini, ancak bu süreyi mümkün olduğu kadar uzatmak için çalışacaklarını söylediğini kaydetti.

İlaçla bu sürenin biraz da olsa uzatılmasına rağmen bir yılın sonunda rahatsızlığının tekrarladığını belirten M.T., yaşadıklarını şöyle aktardı:

“İki senedir diyaliz tedavisi görüyordum. Bu süreçte araştırmalar yaparken tanıdık bir doktor SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne yönlendirme yaptı. Sağ olsun bir yakınım canlı verici olmak istedi ve biz de başvurduk.

Kontrollerim sırasında SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bülent Meşe dört damarımın tıkalı olduğunu belirledi. Bu konuda hiç rahatsızlık yaşamadığım için çok şaşırdım. Bunun üzerine üç damarımdan bypass ve canlı vericili böbrek nakil ameliyatı oldum ve şu anda çok iyiyim.”

ÜLKEMİZDE BÖBREK YETMEZLİĞİNİN EN BÜYÜK NEDENİ DİYABET

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi ve Organ Nakil Merkezi (transplANTEPSANKO) Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel ise kalp ve damar cerrahisi bölümü ile eş zamanlı bypass ve böbrek nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Ülkemizde böbrek yetmezliğinin en büyük nedeni diyabet hastalığıdır. Diyabete bağlı böbrek yetmezliği durumunda ise hastalarda kalp ve damar hastalıkları daha fazla görülür” diyen Doç. Dr. Yüksel, şu bilgileri verdi:

“Diyabet nedeniyle 2 yıldır diyalize giren hastamız, kuzeninin vereceği böbrekle nakli olmak için merkezimize başvurdu. Tetkiklerde böbrek nakli öncesi, kalp damarlarından bypass ameliyatı gerçekleştirilmesi gerektiği saptandı. Öncelikle kalple ilgili sorunu çözmemiz gerekiyordu.

Bu gibi durumlarda rutinde kalp ameliyatı yapıldıktan, 9-12 ay sonra böbrek nakli yapılmaktadır. Böbreği çalışmayan hastalarda bypass ameliyatı sonrası hastaların yoğun bakımda ve hastanede kalma süresi daha uzun ve zorlu geçmektedir. Ayrıca 2 ameliyat arasındaki sürede bazen böbrek alıcısına immünolojik (bağışıklık sistemi kaynaklı) olarak duyarlı hale gelmekte ve böbrek nakli yapılamamaktadır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi olarak, kalp ve damar cerrahisi bölümü ile eş zamanlı bypass ve böbrek nakli ameliyatı yapmaya karar verdik. Kalp ve damar cerrahisi ana bilim dalı başkanı Doç. Dr. Bülent Meşe ve ekibi 75 dakikada üç damara bypass yaptı.

Hastanın kalbinin böbrek naklini kaldırabileceğine karar verilmesi üzerine böbrek vericisi ameliyata alındı. Vericinin böbreği laparoskopik (kapalı) olarak 30 dakikada çıkarılarak, bypass ameliyatının ardından organ nakli ekibi olarak 90 dakikalık sürede böbrek nakli ameliyatını tamamladık.”

Ameliyat sonrası 2 gün yoğun bakımda kalan hastanın 10 gün süren tedavi ve takibi sonrasında sağlıklı olarak taburcu edildiğini vurgulayan Doç. Dr. Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu ameliyatta nefroloji bölümünden Prof. Dr. Mehtap Akdoğan ve ekibi, anesteziyoloji ve reanimasyon bölümünden Doç. Dr. Betül Şimşek ve ekibi, kalp ve damar cerrahisi bölümünden Doç. Dr. Bülent Meşe, Dr. Öğr. Üyesi Feragat Uygur, Opr. Dr. Ömer Çokkalender ve ekibi, organ nakil cerrahisinden Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan, Opr. Dr. Ali Bora Üstünsoy, Opr. Dr. Erbay Tümer ile yoğun bakım ekibi koordineli çalışarak, hastamızın sağlığına kavuşması ellerinden geleni yapmışlardır.”

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SANKO Tıp Üç Damar Bypass Ve Böbrek Naklini Aynı Anda Yaptı!
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