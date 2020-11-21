SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Covıd- 19 Tedavisi Başarısı

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen COVID- 19 pandemisi sürecinde SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, büyük bir özveriyle hastalara hizmet sunulmaya devam ediliyor.

İki ayrı binadan oluşan hastanede, COVID- 19 hastaları ve diğer hastalar için ayrıştırılmış iki farklı alanda, hasta bakım ve tedavileri büyük bir özveriyle gerçekleştiriliyor.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, “İki ayrı binada hizmet vermek özellikle pandemi döneminde hem bizlere hem de hastalarımıza büyük bir avantaj sağladı. Ayrıştırılmış alanlarımızda COVID- 19 hastalarımızı, diğer hasta gruplarından ayırarak, gerekli izolasyonu sağladık” dedi.

“11 Mart 2020 tarihinden bu yana pandemi kapsamında hastanemizde yatarak tedavi gören ve şifaya kavuşturarak, taburcu ettiğimiz 1000’inci COVID- 19’lu hastamızın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Dr. Kileci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çabamız ve temennimiz bu zorlu süreçte, tüm hastalarımızın en kısa zamanda sağlığına kavuşması. Bu kapsamda gece gündüz demeden hastalarımız için emek veren çalışma arkadaşlarımızla bir ekip olarak hareket edip, hastalarımıza şifa olmayı başardık. Özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Dr. Kileci, “Bizler sizlere hizmet için buradayız lütfen sizler de maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, kendi sağlığınızı ve başkalarının sağlığını korumaya yardımcı olun” diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde COVID- 19 tedavisi görerek sağlığına kavuşan 57 yaşındaki P. S. ise hastalığın zorlu bir süreç olduğunu ama SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

P. S. “Doktorundan hemşiresine, danışmanından temizlik personeline kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen en iyi şekilde benimle ve tüm hastalarla ilgilenen bir ekip var. İştahım olmamasına rağmen, yemek servisim düzenli oldu. Hiçbir ihtiyacım için sıkıntı yaşamadan, tedavimi oldum ve çok şükür sağlığıma kavuşarak, evime dönüyorum. Allah herkesten razı olsun. Hepimiz maskelerimizi takmalıyız, temizlik olmadan sağlık olmuyor” şeklinde konuştu.