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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Farkındalık Günü” nedeniyle stant açılarak el hijyeninin önemine dikkat çekildi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde “5 Mayıs Dünya El Hijyeni Farkındalık Günü” nedeniyle stant açılarak el hijyeninin önemine dikkat çekildi.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:49

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında toplumda el hijyeninin önemine dikkat çekmek, farkındalığı artırmak, personel ve hastaları bilinçlendirmek amacıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Esat Öğretici ve Zeynep Kaya tarafından açılan stantta, el hijyeninin önemine yönelik hastalıklardan korunmak için doğru el yıkama teknikleri ile ilgili uygulamalı eğitimler de verildi.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Esat Öğretici, sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeninin etkinliği kanıtlanan en basit, en ucuz ve en kolay uygulama olduğunu söyledi.

Kurulan stant ile el hijyeninin insan sağlığı üzerindeki önemine bir kez daha vurgu yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Öğretici, “Çünkü sağlığınızı korumak sizin elinizde, el hijyenini sağlayarak hastalarından korunabilirsiniz” dedi.

El hijyeninin önemine vurgu yapmak amacıyla renkli el boyamasının da yapıldığı standa SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Merve Türkmen, Başhemşire Ceylan Özyılmaz ile idareciler, personel ve hasta yakınları yoğun ilgi gösterdi.

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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi
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