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SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belgesi Aldı!

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından akreditasyon belgesi takdim edildi.

SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belgesi Aldı!

SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belgesi Aldı!

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından akreditasyon belgesi takdim edildi.

19 Mayıs 2023 Cuma 15:34

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, belge takdim töreninde yaptığı konuşmada, “Eğitim programlarının akreditasyonu, eğitimin kalitesini artırma yolunda atılması gereken en önemli adımlardan birisidir” dedi.

SANKO Üniversitesi’nin kalite çalışmaları kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm programlarının akredite olmasının gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Pasinlioğlu, uzun soluklu ve zorlu bir çalışma gerektiren akreditasyon sürecinin geniş katılımlı bir kalite yolculuğu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcımız M. Metin Bayram ve Genel Sekreterimiz Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a çok teşekkür ederim. Destekleri olmasa bu sürecin ilerlemesi ve tamamlanması mümkün olmazdı. Hemşirelik Bölüm Başkanımıza, öğretim elemanları ile akademik ve idari personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PROF. DR. NİMET OVAYOLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu da konuşmasında bölgede hemşirelik programı akredite olan ilk üniversite olmanın gururunu yaşadıklarına vurgu yaptı.

Akreditasyonun, eğitimde kalitenin önemli bir göstergesi olduğunu bildiren Prof. Dr. Ovayolu, Türkiye’de bulunan 153 devlet ve vakıf üniversitesinde eğitim veren 184 hemşirelik programı arasından toplam 29 üniversitenin akredite edildiğine dikkat çekti.

Akreditasyona hazırlık sürecinde pandemiye rağmen, çok özverili bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Prof. Dr. Ovayolu, şöyle devam etti:

“Aldığımız akreditasyon belgesi özverili çalışmalarımızın bir sonucudur. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de destek veren üniversitemiz üst yönetimine, bu süreçte çok büyük özverilerle emek veren tüm hemşirelik bölümü öğretim elemanlarına, öğrencilerimize, idari personelimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ayrıca hazırlıklarımızın her aşamasında bize fikir veren, katkı sunan, zaman ayıran çok değerli meslektaşlarım Sayın Prof. Dr. Özlem Ovayolu’na, Dr. Öğretim Üyesi Burçin Işık’a, hemşirelik eğitimine katkı sağlayan HEPDAK ekibine ve HEPDAK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Özen Kulakaç’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, başarılarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum.”

PROF. DR. ÖZEN KULAKAÇ

HEPDAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özen Kulakaç ise SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün, HEPDAK tarafından akreditasyon belgesinin sunulması toplantısına katılmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Hemşirelik eğitim programlarının topluma verdikleri güvenli ve kaliteli bakım verme sözünü en iyi şekilde üstlenecek mezunlar yetiştirme sorumlulukları vardır” diyen Prof. Dr. Kulakaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nitelikli hemşireler yetiştirmek ve topluma verdiğimiz sözü tutmak üzere sürekli iyileştirme yalnızca bir standart değil bir yaşam şekli olmak zorundadır. Aksi halde kalite sürdürülemeyecek, nitelikli mezun hedefinden vazgeçilmiş olacaktır. Bu nedenle kalite bir son değil bir başlangıçtır. Aynı şekilde akreditasyon belgesi de öyle.

Çok zorlu, bir o kadar da keyifli, akreditasyonla taçlanan kalite yolculuğuna çıktığınız için hepinizi kutluyor, sevincinizi ve heyecanınızı HEPDAK yönetim kurulu olarak paylaşıyoruz.’’

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda düzenlenen, sunuculuğunu Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. Mehmet Dündar’ın yaptığı törene; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Ovayolu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şirin Çelikkanat, GİBTÜ Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık, SANKO Üniversitesi Hastanesi hemşireleri ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Tören, belge takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Belgesi Aldı!
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