SANKO’lu uzmandan kanser uyarısı!

İdrarda kan görülmesinin gözle görülen ve gözle görülmeyip tahlilde çıkan olmak üzere iki şekilde olabileceğini anımsatan Opr. Dr. Tümer, “Böbrek, idrar yolu, idrar kesesi ve üretral hastalıklardan kaynaklanabilen hematüri (idrarda kan hücrelerinin görülmesi) her zaman kanser olarak düşünülmemeli. Ağır egzersiz, kadınların özel günleri, yiyecek ve içeceklerdeki gıda boyalar vb nedenlerle de kanama görülebilir” dedi.

Opr. Dr. Tümer, her yaş gurubunda görülebilen idrarda kanamanın özellikle 40 yaş üstü hastalarda artmış kanser riski açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

MESANE KANSERİ OLUŞUMUNDA EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ SİGARA

Mesane kanserinin özellikle erkeklerde görülen ikinci en sık kanser türü olduğuna vurgu yapan Opr. Dr. Tümer, “Mesane kanseri belirtisi ağrısız, pıhtılı hematüridir. Bu şikayetler geçici de görülebileceğinden, doktor muayenesi ertelenmemeli” uyarısında bulundu.

Mesane kanseri oluşumunda en önemli risk faktörünün sigara olarak görüldüğünü anlatan Opr. Dr. Tümer, “Metal, boya, petrol ürünü gibi kimyasal maruziyeti yaşayan meslekle ilgilenenler de risk altındadır” diye konuştu.

Mesane kanserinde tedaviye değinen Opr. Dr. Tümer, kapalı yöntem ile idrar kesesinde kanser dokusunun temizlendiğini ve patoloji sonucuna göre ek tedaviler uygulandığını aktardı.

Mesane kanserinde tedavinin başarısını etkileyen en önemli parametrelerin erken tanı ve hasta uyumu olarak görüldüğünün altını çizen Opr. Dr. Tümer, “Bu yüzden idrarda kanama ve pıhtılı idrar durumunda mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmanızı öneriyoruz” ifadelerini kullandı.