Spina-bifida hastası Meryem, ‘Öğretmenimi istiyorum’

İlçeye bağlı Tekerek Mahallesi’nde ikamet eden Muhammet-Hatice Ejderha çiftinin 4 çocuklarından biri olan ve doğuştan Spina-Bifida hastası olan Meryem, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim görüyor.

Sağlık sorunlarının yanına eğitim sorunun eklenmesini istemediğini kaydeden Meryem Asiye Ejderha, “Evde ödevlerimi yapıyorum, kitap okuyorum, dikişlerle uğraşıyorum. Kardeşlerime namaz kılmayı öğretiyorum. Elbise tasarımcısı olmak istiyorum. Biz ilk önce Fatma hocayı ve isteyeceği istediğimiz için dilekçe verdik. Fakat o müdür bey onu inkar ediyor. Fatma hocayı değiştirmek istiyor. Biz ‘size 3 öğretmen getiririz’ diyor. Ama bu benim sağlığım açısından çok zararlı. Okuldan sonra buraya gelecek. Öğrencilerden birine mikrop olup olmadığı, sonra da öğretmene bulaşmadığı ne malum, tek öğretmen istiyorum” dedi.

Din Eğitim Uzmanı Emekli Öğretmen Fatma Canlı ise, “İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeniyim. Din eğitimi ve coğrafya bilim uzmanıyım, ikisinde de master yaptım. Bu çocuk sadece sağlığını düşündüğü için beni istiyor. Benimle çok güzel bir uyum sağladık. Çocuk hayata sıkı sıkı bağlandı. Hedefler edindi. Bugüne kadar hedefsiz yaşadığını şu anda bir hedefi var, kendisinin geliştirmeye çalışıyor. Ben ona her yönden yardımcı oluyorum. Hem dini yönden yardımcı oluyorum, hem ilahiyatçı olarak manevi yönden yardımcı oluyorum, hem de ben eski kız meslek lisesi mezunuyum kurslara gittim. Çocuğa bebek yapımıydı, nakışlı, dikişte bu konularda yardımcı oluyorum ve kendisine meslek seçiminde de önderlik etmeye çalışıyorum. Bu çocuğumuzun topluma gerçekten bir fert olarak katılmasını katılması için elimden geleni yapıyorum inşallah bunu sağlayacağız. Bu mücadelemizde de inşallah haklı çıkacağız. Zaten kim gelirse gelsin ben Meryem’e sürekli bunu söylüyorum. Ben yine senin yanına geleceğim, yine biz bu şekilde devam edeceğiz. Başka öğretmen gelse de gelmese de diyoruz ama hukuken işlem bitmiştir. Yani pişmiş aşa su kapatmasınlar. Tek istediğimiz şey bu” diye konuştu.

Meryem’in annesi Hatice Ejderha’da, “Kızım için okuldan okulun kayıt olmadan bir hafta önce yani okul başlamadan biz raporumuzu aldık. Sonra erkenden çocuğun dersi başlasın, geç kalmasın diye. Ama biz erkenden müracaat etmemize rağmen bizim de eğitimimizi geciktiriciler. Bizim öğretmen seçme hakkımız olduğunu verdikleri kağıtta belirtiyorlar. Biz de orada öğretmen seçme hakkımızı kullandık. Fatma hocamızı seçtik. Benim seçme hakkım varsa kızımın seçme hakkı varsa bizim seçme hakkımızın engellenmesini istemiyoruz. Ve kızımın psikolojik olarak da hayati riski olduğu için de kendi seçtiğimiz öğretmenin olmasını istiyoruz. Eğer başka birkaç öğretmenin gelmesi kızımın hayati riskini etkiliyor ve kızım panik atak hastası başka öğretmenlere dayanmıyor. Daha önce başka öğretmenler de geldi, onları da denedik ama psikolojik olarak daha beter hasar aldı ve kızım çöküntüye girdi. Sürekli ağlamaya başladı. Daha beter panik atağı arttı. Sık hastalanma hastalanmaya başladı. Sürekli hastaneye götürmeye başladım o zamanlar. Yani psikolojik olarak da çöküyor. Enfeksiyonunda mikrobu da çabuk kapıyor. O yüzden ameliyat riski var. Beli açık olduğu için hayati riski var. Böylelikle de biz başka öğretmende istemiyoruz. Bir öğretmen istiyoruz. O da Fatma hocamla anlaştığı için kızım onu istiyoruz” ifadelerini kullandı.