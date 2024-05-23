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Sucuk ve sosiste büyük tehlike! Satışları yasaklandı

Sabah kahvaltısının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan sucuk ve sosis satışları yasaklandı. Markası açıklanan sucukta kıvam ve erken bozulma, sosiste de zehirlenmeye neden olan bakteri tespit edildi. Ürünleri geri getirenlere para iadesi yapılıyor.

Sucuk ve sosiste büyük tehlike! Satışları yasaklandı

Sucuk ve sosiste büyük tehlike! Satışları yasaklandı

Sabah kahvaltısının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan sucuk ve sosis satışları yasaklandı. Markası açıklanan sucukta kıvam ve erken bozulma, sosiste de zehirlenmeye neden olan bakteri tespit edildi. Ürünleri geri getirenlere para iadesi yapılıyor.

23 Mayıs 2024 Perşembe 09:51

Sabah kahvaltısı insanları güne dinç şekilde başlamasını sağlayan en önemli öğün. Sucuk ve sosis kahvaltıların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Almanya'nın dünyaca ünlü OVO Vertriebs şirketi tarafından üretilen ve zincir marketlerde satışa sunulan piliç sucuk ürünü üretim esnasında yapılan hata yeni fark edildi.

Satılan sucuklar kıvam ve erken bozulma tehlikesi sebebiyle tüm marketlerden toplatılıyor. Ürünü alanların aldıkları markete ya da fabrikaya geri getirilmesi durumunda para iadesi yapılıyor.

Son tüketim tarihi 4 Temmuz 2024 olan ürünün detayı şöyle:
İçerik: 500g
En iyisi 4 Temmuz 2024'ten önce
Parti 10722263, saat 08:00 - 10:00

ZEHİRLİYOR

Almanya'nın zincir market Rewe'de satılan "ja!" marka bir sosis ürünü geri çağrılıyor. Ürünün mutlaka değiştirilmesi ve tüketilmemesi gerekiyor. Aksi halde zehirlenmeye neden olabileceği belirtiliyor.

Söz konusu sosisi satın aldığından şüphelenen herkes aşağıdaki ayrıntılara dikkat etmelidir:
Ürün: “ja! Delikatess Geflügel-Fleischwurst”
Şirket: OVO Vertriebs-GmbH
Miktar: 500g
Son kullanma tarihi: 04.07.2024
Parti: 10722263
Saat: 8-10 arası

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Sucuk Ve Sosiste Büyük Tehlike! Satışları Yasaklandı
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