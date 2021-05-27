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Yrd. Doç. Dr. Engin Şengül: “Bu ameliyatlar için artık şehir dışına gitmeye gerek yok”

Kahramanmaraş’ta Sular Sağlık Grubu bünyesinde hizmete açılan Sular Akademi Hastanesi’nde estetik burun ameliyatları, kulak ameliyatları endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatları, baş, boyun ameliyatları başarılı bir şekilde yapılıyor.

Yrd. Doç. Dr. Engin Şengül: “Bu ameliyatlar için artık şehir dışına gitmeye gerek yok”

Yrd. Doç. Dr. Engin Şengül: “Bu ameliyatlar için artık şehir dışına gitmeye gerek yok”

Kahramanmaraş’ta Sular Sağlık Grubu bünyesinde hizmete açılan Sular Akademi Hastanesi’nde estetik burun ameliyatları, kulak ameliyatları endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatları, baş, boyun ameliyatları başarılı bir şekilde yapılıyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:31
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Son teknoloji cihazları ve modern mimarisi ile Kahramanmaraş’ın ve bölgenin sağlık ihtiyacına cevap veren hastane donanımlı hekimlerin uyguladığı tedavi yöntemleriyle de halkın takdirini kazanıyor. Sular Akademi Hastanesinde (KBB) Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Engin Şengül, Sular Akademi Hastanesi’nde estetik burun ameliyatları kulak ameliyatları endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatları baş, boyun ameliyatları başarılı bir şekilde yaptıklarını ifade etti.

“HASTALARIN ÇEVRE İLLERE GİTMESİNİN ÖNÜNE KESECEĞİZ”

Yrd. Doç. Dr. Engin Şengül, yaptığı açıklamada yeni açılan Özel Sular Akademi Hastanesi’nin Kahramanmaraş için çok güzel ve çok büyük bir yatırım olduğunu belirterek, “Birçok ameliyatları hastanemizde gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş'tan çevre illere giden çok sayıda hastanın gitmesinin önünü keseceğiz. Yine kulak ameliyatları kronik (OTİT) orta kulak iltihabı orta kulak ameliyatında hastanemizde başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kulak-burun-boğaz adına sizleri her türlü tanı teşhis ve tedavi için Sular Akademi Hastanesi'ne bekliyoruz” dedi.

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