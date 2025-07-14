Şehit Astsubay Ömer Halisdemir için başta memleketi Niğde olmak üzere Türkiye’nin bütün illerinde adının anıldığı etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerin en dikkat çekenleri ise kahraman Halisdemir’in memleketi Niğde’de düzenlendi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in anısına düzenlenen Masterler Futbol Turnuvası’na 46 Kahramanmaraş Veteran (Master) takımı karşılaştığı maçlarda farkını göstererek turnuvaya damga vurdu.

Dostluk çerçevesinde geçen ve tecrübeli sporcuların mücadele ettiği Turnuvada Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in Ağabeyi Doğan Halisdemir’de Bende Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesindenim diyerek 46 Kahramanmaraş ekibinin formasını giyerek takım kaptanlığını üstlendi.

SANTRA VE 90’A TAKILAN GOL EN İYİ GOL SEÇİLDİ

Kahramanmaraş ekibi 46 Kahramanmaraş Masterler takımının birbirinden değerli sporcuları sahada dinamo gibi çalışırken Tecrübeli sporcu Savaş Doğrugörür’de 30 metreden attığı şutla iki direğe birden çarpan top 90 diye tabir edilen noktadan filelerle buluştu. Gol sonrası rakip takım oyuncuları ve kalecisi tecrübeli futbolcuyu tebrik ederek kutladılar. Bir diğer maçta ise Tecrübeli isimlerden Murat Hurç takımının 1-0 geri düştüğü maçta kalelerinde gördükleri golün santrasında orta sahadan tek vuruşla gol atarak maçı 1-1’e getirerek mükemmel bir gol’e imza attı.