27 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybeden Balduk, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kalkınmasında iz bırakmış değerli bir kanaat önderiydi.

Sanayiden Eğitime, Enerjiden Sosyal Hayata Uzanan Etki

Mehmet Balduk, yaşamı boyunca sadece üretimle değil, aynı zamanda şehrin sosyo-ekonomik yapısına kattığı vizyonla da örnek oldu. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) başta olmak üzere, AKEDAŞ gibi önemli kurumların şekillenmesinde etkin roller üstlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında da önemli görevler alarak, yerel başarılarını ulusal platforma taşıdı.

“İlke Sahibi Bir Liderdi”

Vefatının yıldönümünde yapılan anma açıklamalarında, Balduk’un adaletli yönetim anlayışı, vizyoner liderliği ve eğitime verdiği önemin altı çizildi. Nazar Tekstil tarafından yapılan açıklamada, “O yalnızca bir iş insanı değil, aynı zamanda bir ilke adamıydı. Onun rehberliğinde öğrendiğimiz değerler, bugün hâlâ pusulamızdır. Ruhu şad, mekânı cennet olsun,” denildi.

Çocukları Babalarının Mirasını Yaşatıyor

Mehmet Balduk’un vefatının ardından şirket yönetimini üstlenen çocukları Emre Balduk ve Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, babalarının çizdiği vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Emre Balduk, hem Nazar Tekstil’de hem de AKEDAŞ’taki görevleriyle sanayiye katkı sağlamaya devam ederken; Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ise kadın girişimciliği, sosyal sorumluluk ve uluslararası temsiliyet konularında önemli adımlar atıyor.

“Üreten, İnanan ve Düşünen İnsanlarla Büyür Bir Şehir”

Mehmet Balduk’un hayata bakışı ve iş dünyasına dair sözleri, halen birçok iş insanı için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Özellikle 5084 Sayılı Teşvik Yasası’nın Kahramanmaraş’a uygulanması sürecinde verdiği mücadeleyle, şehrin ekonomik gelişiminde kalıcı bir iz bıraktı. Yüzlerce öğrenciye okul kazandırdı, sayısız projeye destek verdi.

Balduk’un hafızalarda yer eden en anlamlı sözlerinden biri bugün hâlâ yol gösteriyor:

“Bir şehir; üreten, düşünen ve inanan insanlarla büyür.”