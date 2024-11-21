Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen kültürel gezi programı tamamlandı. Toplam 240 şehit yakını ve gazinin katıldığı programlarda Çanakkale ve Bursa’nın tarihi mekânlarını ziyaret edildi. Geziler kapsamında ilk durak, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin destanlaştığı Çanakkale oldu. Şehit yakınları ve gaziler, Çanakkale Şehitler Abidesi, Conkbayırı ve 57. Alay Şehitliği gibi önemli tarihi noktaları ziyaret ederek, vatan savunmasında hayatını kaybeden kahramanların hatırasını andı. Programın ikinci durağı olan Bursa’da ise Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarına ışık tutan mekânlar ziyaret edildi. Katılımcılar, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Ulu Cami ve Tophane gibi tarihi yapıları görme fırsatı buldu. Bursa’nın kültürel dokusu ve manevi atmosferi, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ