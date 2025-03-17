NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda, katılımcılara Ramazan’ın ruhuna uygun bir gece yaşatılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmaya devam ediyor. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan programları, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Bu kapsamda, 18 Mart Salı günü ünlü ilahi sanatçısı Seyfullah Çakmak’ın katılımıyla özel bir dinleti düzenlenecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak etkinlikte Seyfullah Çakmak, sevilen eserlerini seslendirecek. “Yeter Artık Nefsim”, “Beni de Götürün O Habibe”, “Dök Derdini Resulullah’a” gibi gönüllere dokunan eserleriyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatacak olan Çakmak, Ramazan’ın maneviyatını en güzel şekilde yansıtacak. Program kapsamında ayrıca sema gösterisi de gerçekleştirilecek. Katılımcılar, ilahi dinletisi ve sema gösterisiyle huzur dolu bir Ramazan akşamı geçirecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan’ın manevi iklimine uygun olarak düzenlenen bu anlamlı etkinliğe tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.