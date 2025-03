Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla organize edilen “İlçemde İftar Var” programı, bu kez Elbistan’da gerçekleştirildi. Riva Düğün Salonu’nda düzenlenen programa Elbistanlılar yoğun ilgi gösterdi. Program kapsamında vatandaşlara iftar yemeği ikram edilirken, çocuklar ve yetişkinler için de çeşitli etkinlikler düzenlenerek Ramazan’ın coşkusu doyasıya yaşandı. Katılımcılar, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu özel akşamda iftar sevincini hep birlikte paylaştı.

Şehir Protokolü Elbistanlılarla İftar Yaptı

Programa 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan da katıldı. Protokol üyeleri, Elbistanlılarla aynı sofrada iftar açarak Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Görgel: “Büyükşehir’in Varlığını Elbistan’ın Her Köşesinde Hissettireceğiz”

İftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Rabbimin rahmetine sığındığımız bu güzel günlerde iftar soframıza teşrif eden tüm Elbistanlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Elbistan, her zamanki gibi bugün de bizleri bağrına bastı. Bizler de Elbistan’ımızı her anlamda daha da ileriye taşımak için yoğun gayret gösteriyoruz. Alt ve üstyapısıyla çok daha güzel bir Elbistan inşa edeceğiz inşallah. Büyükşehir’in varlığını Elbistan’ın her köşesinde hissettireceğiz” cümlelerini kaydetti.

MevlütKurt: “Birlik Beraberliğimiz Daim Olsun”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, “Öncelikle tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Ramazan’ın ayrı bir huzuru, bereketi ve mutluluğu var. Bugün bu salonda bunu bir kez daha görüyoruz. Teşrifleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Prof. Dr. Kirişci: “Ramazan’ın Bereketi Bu Sofralarda, Birlikte Olmakta”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Öncelikle bizleri kıymetli Elbistanlı hemşehrilerimizle bu güzel atmosferde bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ramazan’ın bereketi bu sofralarda, birlikte olmakta. Elbistanlı hemşehrilerimizin programa olan ilgisi bizleri son derece memnun etti. Bu güzel iftar sofrasını bizlerle paylaşan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.