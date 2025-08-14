Gösterilen ilgi ve beğeni bizleri de çok memnun ediyor.31 Ağustos’a kadar devam edecek fuarımıza tüm hemşehrilerimiz başta olmak üzere komşu şehirlerden vatandaşlarımızı da bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, büyük bir ilgi ve coşkuyla devam eden Geleneksel Ağustos Fuarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Fuar alanındaki stantları tek tek gezerek esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Fırat Görgel, vatandaşlarla da yakından ilgilenerek katılımcılarla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ziyaret sırasında fuara gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Görgel, fuarın Kahramanmaraş’ın ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

“1 Milyona Yakın Ziyaretçi”

Fuar ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Geleneksel Ağustos Fuarı’mıza ilgi ilk günkü devam ediyor. Hemşehrilerimiz sağ olsun fuarımıza büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretlerimizde hemşehrilerimizin fuardan duydukları memnuniyeti bir kez daha gördük. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Açıldığı günden itibaren yaklaşık 1 milyon vatandaşımız fuarımızı ziyaret etti. Gösterilen ilgi ve beğeni bizleri de çok memnun ediyor. Şehrimizin tanıtımına, ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlayan bu organizasyonu inşallah büyüterek devam ettireceğiz. 31 Ağustos’a kadar devam edecek fuarımıza tüm hemşehrilerimiz başta olmak üzere komşu şehirlerden vatandaşlarımızı da bekliyoruz” diye konuştu.