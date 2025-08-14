Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 15’inci gününde müzik dolu bir geceye ev sahipliği yapacak.

Etkinlik takvimi kapsamında 15 Ağustos Cuma günü KAFUM Fuar Alanı’nda, Türk pop müziğin önde gelen isimlerinden Mehmet Erdem sahne alacak.

Saat 21.00’da başlayacak konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Kendine özgü tarzı, etkileyici sesi ve duygusal yorumlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Mehmet Erdem; “Hakim Bey”, “Acıyı Sevmek Olur Mu”, “Sen Mutlu Ol Ne Olur”, “Herkes Aynı Hayatta” başta olmak üzere birçok hit parçayı sevenleri için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, konsere katılımın ücretsiz olduğu ve tüm vatandaşların davet edildiği belirtildi.