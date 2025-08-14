Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından, başlangıçta 200 kişilik olarak planlanan kütüphanenin kapasitesinin 600 kişiye çıkarılacağı bildirildi.

Çok Fonksiyonlu Yeni Bir Merkez

Belediye Başkanı Kıraç'ın açıklamasına göre, Afşin'e kazandırılacak olan bu yeni kütüphane, sadece bir okuma salonundan ibaret olmayacak. İçerisinde farklı yaş gruplarına yönelik özel alanlar, bilgisayar sınıfı, cep sineması, engelsiz kütüphane ve 7/24 açık çalışma salonu gibi birçok imkân bulunacak. Ayrıca çok amaçlı salonlar ve açık-kapalı kafeteryalar da projenin önemli bir parçası olacak.

Yeni halk kütüphanesinin ihalesi 5 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Kıraç, projenin Afşin için hayırlı olmasını dileyerek, "Hep birlikte daha güçlü yarınlar için... İşimiz Gücümüz Afşin!" ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı

Başkan Kıraç, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş milletvekilleri ve AK Parti il ve ilçe başkanlarına desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.