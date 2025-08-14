Kahramanmaraş Valiliği ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Engelsiz İşgücü Uyum Programı" kapsamında 140 engelli birey 9 ay boyunca istihdam edilecek.

Kimler Başvurabilir?

Programa katılmak isteyen adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

· İŞKUR’a kayıtlı ve işsiz olmak,

· 18 yaşını doldurmuş olmak,

· En az %40 engelli raporu bulunmak,

· Emekli veya malul aylığı almamak,

· SGK’lı bir işte çalışmıyor olmak,

· Hane gelirinin asgari ücretin 4 katını geçmemesi gerekiyor.

Başvuru Süreci ve Çalışma Detayları

· Başvurular 14-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 veya İŞKUR e-şube üzerinden yapılabilecek.

· Seçilecek 140 kişi, 20 Ağustos 2025’te kura ile belirlenecek.

· Program, 1 Eylül 2025’te başlayıp 31 Mayıs 2026’ya kadar sürecek.

· Katılımcılar, kamu alanlarında temizlik, bakım ve onarım gibi işlerde görev alacak.

Bu projeyle engelli bireylerin iş deneyimi kazanması ve istihdam süreçlerine destek olunması hedefleniyor. Detaylı bilgi için İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’ne başvuru yapabilirsiniz.