Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda düzenlenen konserde, Türk pop müziğinin sevilen ismi Mithat Körler, binlerce müzikseverle buluştu. Uzun yıllardır romantik şarkıları ve güçlü sahne performansıyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran usta sanatçı, sevenleri için unutulmaz bir gece yaşattı. Mithat Körler; “Yollarda Bulurum Seni”, “Yaz Dostum”, “Kan ve Gül”, “Sevdan Olmasa”, “Hatıran Yeter”, “Sana Değer” ve “Ben de Özledim” gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarla dinleyicileri geçmişe götürdü. Sanatçının repertuvarındaki slow parçalar, dinleyicilerde duygusal anlar yaşatırken, tempolu eserleri ise fuar alanında coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Konser boyunca binlerce kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve halaylar çekerek geceye renk kattı.

Sanatçıdan Anlamlı Mesajlar

Mithat Körler, sahne performansı sırasında dinleyicileriyle kurduğu samimi diyalogla da dikkat çekti. Usta sanatçı, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaparak, böyle organizasyonların toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Konserin sonunda yoğun alkış alan Mithat Körler, Kahramanmaraşlıların sevgisi karşısında duygulandığını belirterek, “Bu güzel şehirde olmaktan ve sizlerle bu anlamlı geceyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.