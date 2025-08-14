Plaka Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor

· Başlangıç fiyatı: 1.500.000 TL (bir milyon beş yüz bin Türk Lirası)

· Son başvuru tarihi: 22 Ağustos Cuma, saat 17.00

· Katılım yöntemi: WhatsApp üzerinden 0553 041 53 53 numarasına TC kimlik no, ad-soyad ve teklif edilen fiyat iletilerek başvuru yapılabilecek.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca arasında yapılan görüşmeler sonucunda, plakanın satış gelirinin kulübe aktarılması kararlaştırıldı. Kulüp yetkilileri, Emniyet Müdürlüğü’ne verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, belirtilen numaraya 22 Ağustos Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvurmaları gerekiyor. En yüksek teklifi veren kişi, bu özel plakanın sahibi olacak.

Bu kampanyayla hem kulübün finansal destek kazanması hem de plaka meraklılarına özel bir fırsat sunulması hedefleniyor.

Son başvuru tarihi: 22 Ağustos 2025, saat 17.00