Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden katılan takımlar, kıyasıya mücadele ettiği Fıstık Şampiyonası’nda Kahramanmaraş’ın Altın Kızları Maraşgücüspor Kulübü farkını turnuvada gösterdi.

Kahramanmaraş’ı temsilen turnuvaya katılan Maraşgücü Spor Kulübü Küçük Kızlar Hentbol Takımı, gösterdiği üstün performansla turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Finalde büyük bir mücadele sergileyen genç sporcular, ikincilik kupasıyla şehre dönerek önemli bir başarıya imza attı.

Turnuva boyunca hem spor hem de kardeşlik ruhunun ön planda olduğu etkinlik, katılımcı iller arasında dostluk bağlarını da güçlendirdi. Maraşgücü'nün başarısı ise Kahramanmaraş spor camiası tarafından gururla karşılandı.

Kulüp yetkilileri, bu başarının genç sporcuların özverili çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, ilerleyen dönemde daha büyük başarılar hedeflediklerini ifade etti.