Uluslararası bilim camiasında önemli bir referans kabul edilen listede Üniversitemizden de öğretim üyeleri yer aldı.
Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 2025 yılı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi, 19 Eylül 2025’te Elsevier veri tabanında yayımlandı. Çalışma, 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalını kapsıyor ve bilim insanlarının akademik üretkenliği ayrıntılı ölçütlerle değerlendirildi. Bu ölçütler arasında yayın sayısı, makalelerin yayımlandığı dergilerin etki değeri, atıf sayıları, H-indeks ve hm indeksleri, patentler ile ilk ve tek isim makale sayıları yer alıyor; ayrıca atıf alan makalelerin yayımlandığı dergilerin etki değerleri de dikkate alınıyor.
Yayımlanan listede bilim insanlarının performansları, hem “Yıllık Etki” hem de “Kariyer Boyu Etki” kategorilerinde, atıf sayıları, H-indeks, ortak yazarlı atıf indeksi ve diğer akademik kriterler baz alınarak sıralandı.
Bu kapsamda; “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları ” ve Kariyer Boyu Etki” listelerinde yer alan Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi
|
İsim-Soyisim
|
Bölüm
|
Prof. Dr. Ergül Belge Kurutaş
|
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
|
Doç. Dr. Fethullah Göçer
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü
|
Prof. Dr. Ahmet Alkan
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
|
Doç. Dr. Furkan Dinçer
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
|
Doç. Dr. Hasan Eskalen
|
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
|
Prof. Dr. Şükrü Karataş
|
Fen Fakültesi Fizik Bölümü
|
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma
|
Orman Fakültesi Orman Endüstrisi
Mühendisliği Bölümü
Kariyer Boyu Etki Listesi
|
İsim- Soyisim
|
Bölüm
|
Prof. Dr. Ergül Belge Kurutaş
|
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı
|
Doç. Dr. Furkan Dinçer
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
|
Prof. Dr. Şükrü Karataş
|
Fen Fakültesi Fizik Bölümü
|
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma
|
Orman Fakültesi Orman Endüstrisi
Mühendisliği Bölümü
|
Prof. Dr. Metin Kök
|
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü