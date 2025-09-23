Uluslararası bilim camiasında önemli bir referans kabul edilen listede Üniversitemizden de öğretim üyeleri yer aldı.

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 2025 yılı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi, 19 Eylül 2025’te Elsevier veri tabanında yayımlandı. Çalışma, 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalını kapsıyor ve bilim insanlarının akademik üretkenliği ayrıntılı ölçütlerle değerlendirildi. Bu ölçütler arasında yayın sayısı, makalelerin yayımlandığı dergilerin etki değeri, atıf sayıları, H-indeks ve hm indeksleri, patentler ile ilk ve tek isim makale sayıları yer alıyor; ayrıca atıf alan makalelerin yayımlandığı dergilerin etki değerleri de dikkate alınıyor.

Yayımlanan listede bilim insanlarının performansları, hem “Yıllık Etki” hem de “Kariyer Boyu Etki” kategorilerinde, atıf sayıları, H-indeks, ortak yazarlı atıf indeksi ve diğer akademik kriterler baz alınarak sıralandı.

Bu kapsamda; “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları ” ve Kariyer Boyu Etki” listelerinde yer alan Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi

İsim-Soyisim Bölüm Prof. Dr. Ergül Belge Kurutaş Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Fethullah Göçer Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Ahmet Alkan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Furkan Dinçer Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Hasan Eskalen Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Prof. Dr. Şükrü Karataş Fen Fakültesi Fizik Bölümü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü

Kariyer Boyu Etki Listesi