Uluslararası bilim camiasında önemli bir referans kabul edilen listede Üniversitemizden de öğretim üyeleri yer aldı.

Kahramanmaraş’ta Gençlere “Seramik Workshop” Etkinliği!
Kahramanmaraş’ta Gençlere “Seramik Workshop” Etkinliği!
İçeriği Görüntüle

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 2025 yılı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi, 19 Eylül 2025’te Elsevier veri tabanında yayımlandı. Çalışma, 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalını kapsıyor ve bilim insanlarının akademik üretkenliği ayrıntılı ölçütlerle değerlendirildi. Bu ölçütler arasında yayın sayısı, makalelerin yayımlandığı dergilerin etki değeri, atıf sayıları, H-indeks ve hm indeksleri, patentler ile ilk ve tek isim makale sayıları yer alıyor; ayrıca atıf alan makalelerin yayımlandığı dergilerin etki değerleri de dikkate alınıyor.

Yayımlanan listede bilim insanlarının performansları, hem “Yıllık Etki” hem de “Kariyer Boyu Etki” kategorilerinde, atıf sayıları, H-indeks, ortak yazarlı atıf indeksi ve diğer akademik kriterler baz alınarak sıralandı.

Bu kapsamda; “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları ” ve Kariyer Boyu Etki” listelerinde yer alan Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi

İsim-Soyisim

Bölüm

Prof. Dr. Ergül Belge Kurutaş

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fethullah Göçer

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri

Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ahmet Alkan

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Furkan Dinçer

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Hasan Eskalen

Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Prof. Dr. Şükrü Karataş

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma

Orman Fakültesi Orman Endüstrisi

Mühendisliği Bölümü

Kariyer Boyu Etki Listesi

İsim- Soyisim

Bölüm

Prof. Dr. Ergül Belge Kurutaş

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Doç. Dr. Furkan Dinçer

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Şükrü Karataş

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma

Orman Fakültesi Orman Endüstrisi

Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Metin Kök

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü