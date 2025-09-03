Nesine.com 2. Ligde mücadele eden temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında 3. Lig ekiplerinden Kilis 1984 Spor’u konuk etti. Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında konuk ettiği Kilis 1984 Spor’u 2-1 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.

Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip Kilis 1984 Spor, 66. dakikada Burak Kaan Sezgin’in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından baskısını artıran ev sahibi ekip, 80. dakikada Ali Han Tunçer’in şık golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 86. dakikasında ise sahneye çıkan Muhammet İmre, attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca İstiklalspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura yükselen taraf oldu.