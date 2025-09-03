Dereceye giren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik proje ve desteklerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrencilere nakdi destek sağlayacak.

İl sınırları içerisinde ikamet eden ve 2025 yılı YKS’de yüksek başarı gösteren öğrencilere aileleri aracılığıyla maddi destek verilecek. Karara göre; başarı sırası 1 ila 1000 arasında yer alan öğrencilere 15 bin TL, 1001 ila 5000 arasındaki öğrencilere 11 bin 250 TL, 5001 ila 10000 arasındaki öğrencilere ise 7 bin 500 TL nakdi destek sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, öğrencilere yapılan bu tek seferlik eğitim desteğinin gençlerin eğitim yolculuğuna moral ve motivasyon kazandırmayı hedeflediğini belirterek “Kahramanmaraş’ın yarınlarını şekillendirecek gençlerimizin yanında olmak, bizim en temel sorumluluğumuz. Onların hayallerine ulaşmaları için elimizden gelen her desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Dereceye giren öğrenciler, eğitim destekleri için https://kahramanmaras.bel.tr/form/universite-ogrencileri-egitim-yardimi-basvuru-formu-24033 internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.