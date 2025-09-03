KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde yürütülen altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, çalışmalar sırasında zarar gören yollarda da eş zamanlı olarak bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’nun Menderes Mahallesi 46042. Sokak’ta altyapı imalatları tamamlandıktan sonra yol yüzeyinde oluşan bozulmaların giderilmesi için kilit parke çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaya ve Araç Konforu Ön Planda

KASKİ ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleri sayesinde, hem yürüyüş yolları hem de araç güzergâhları daha güvenli hale getirildi. KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yol iyileştirme uygulamalarının etap etap devam ettiği ifade edildi.