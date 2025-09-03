Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, teknolojik altyapısı, hizmetleri ve uygulamalarıyla sürdürülebilirlik, ekonomik gelişme, yaşam kalitesi ve vatandaş katılımı açısından optimize edilmiş şehir olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, şehir trafiğinin devamlılığını sağlamak, trafikte ortaya çıkan aksaklıkların hızla ilgili birimlere iletilmesini sağlamak adına kesintisiz hizmet sunan Büyükşehir Trafik Yönetim Merkezi, çağa uygun dijital altyapısıyla şehir genelinde trafik akışı sunuyor.

Akıllı Teknolojilerle Kesintisiz Trafik Yönetimi

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Trafik Yönetim Merkezi, trafik sıkışıklığından doğal afet gibi şehir hayatını etkileyebilecek durumlara kadar geniş bir yelpazede olayları anında tespit ediyor. Gelişmiş teknolojik altyapı sayesinde, tüm kavşaklar toplamda 322 kamera ve DMS (Değişken Mesaj Sistemi) gibi gerçek zamanlı olarak izleniyor ve sinyalizasyon sistemlerine merkezden müdahale edilebiliyor. Akıllı sistemler, proaktif bir yaklaşım sunarak, trafiğin yoğunlaşabileceği saatler veya günler için önceden uyarılar üretiyor. Bu sayede trafik yönetimi daha kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

11 İlçede Trafiğe Teknolojik Dokunuş

Yeni kurulan kameralar sayesinde, 11 ilçedeki ana arterler, kavşaklar ve yoğun geçiş noktaları da anlık olarak izleniyor. İlçelerde farklı noktalarda kurulan toplam 24 kamera ile ana arterler, kavşaklar ve yoğun geçiş noktaları artık anlık olarak izlenebiliyor. Bu sayede trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi sağlanıyor.

“Yenilikçi Çözümler Sunmaya Devam Edeceğiz”

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak, şehrimizin trafik akışını daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla ‘Akıllı Şehir’ vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız sürdüreceğiz. Kahramanmaraş’ta yaşayan hemşehrilerimizin ulaşım konforunu artırmak ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak için yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.