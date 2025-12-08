Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, oyun geliştirme alanında şehrin genç yeteneklerini bir araya getiren özel bir etkinliği daha başarıyla tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Madalyon Game Jam” yarışması, gerçekleştirilen ödül töreniyle noktalandı. Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi’nde hizmet veren Pusula Maraş Mehmet Arıkan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmada, 170 genç, takımlar halinde 48 saat boyunca oyun tasarladı. Yoğun bir tasarım, kodlama, içerik üretimi ve modelleme sürecinin ardından takımlar hazırladıkları projeleri jüri karşısında sunarak final değerlendirmesine katıldı.

Yarışmada Dereceye Giren Takımlar Ödüllerine Kavuştu

Yarışmanın değerlendirme sürecinde oyunlar; tema uyumu, mekanik, ses, hikâye ve görsel tasarım gibi alanlarda incelendi. Yapılan puanlamalar sonucundaTema Uyumu kategorisindeMaraşh-el, Oyun Mekaniği kategorisinde İstiklal Savaşçıları, Ses Tasarımı kategorisindeHeir Of Mafia, Oyun Hikâyesi kategorisinde Operasyon Maraş ve Görsel Tasarım kategorisinde Maraş’ın Çetesi 1920 Kurtuluş Destanı birincilik elde ederek ikişer bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Genel kategoride ise en yüksek puanı toplayan Bayrak Yarışı takımı yarışmanın birincisi olarak 30 bin TL, Gang Merge ekibi ikincili olarak 20 bin TL, RacoonaMatata takımı ise üçüncülükle 10 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile Büyükşehir Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan, yarışmada dereceye giren gençlere ödüllerini takdim etti.

Gençlerden Organizasyona Tam Not

Maratonun ardından ödül alan gençler heyecan ve memnuniyetlerini dile getirdi.Ahmet Porsuk, etkinliğin verimli geçtiğini vurgulayarak,“Çok güzel bir etkinlikti, müzik ödülü aldık. Bu güzel organizasyonu bizimle buluşturan Büyükşehir Belediyesi ve İstiklal Üniversitesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.Zorlu ancak öğretici bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Mustafa Gökpınar,“Hazırlıklara günler öncesinden başlamıştık. Çok eğlendik, çok şey öğrendik ve önemli tecrübeler edindik” dedi.Egemen Kahraman, geliştirdikleri oyunda Kahramanmaraş’ın kurtuluş tarihini işlediklerini belirterek,“1920’de Fransız işgalini, Sütçü İmam’ın direnişini ve Bayrak Olayı’nı oyunumuza dahil ettik” diye konuştu.Hikâye ödülünü kazanan ekip adına konuşan Tayyip Boynueğri ise,“Şehrimizin kurtuluş destanını oyuna taşıdık ve ödülle taçlandırıldık” dedi.Ekibinin başarısından gurur duyduğunu ifade eden Ece Sena Çetin,“Böyle bir yarışmanın parçası olmak çok değerliydi. Uzun saatler süren çalışmalarımızın karşılığını almak bizi çok mutlu etti” açıklamasında bulundu.