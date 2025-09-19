Aksaray'da düzenlenen ve zorlu mücadeleler sonucunda, kulüp topladığı 36 puanla en yakın rakibine 6 puan fark atarak ligi zirvede tamamladı. Başkonuş Yaylası, attığı 202 golle rakiplerine sahayı dar ederken, kalesinde sadece 104 gol gördü. Bu sonuçla birlikte Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü'nün ardından ikinci olarak Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü ve üçüncü olarak Yakutiye Engelliler Spor Kulübü de 1. Lig'e yükseldi.

"Emeklerin Karşılığını Aldık"

​Kupa töreninde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Çakmak, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Özellikle 2025 yılı sponsorları olan Başkonuş Yaylası Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz'a, ayrıca kulübe destek veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e şükranlarını sundu.

Teknik Direktör Gültekin Karasu ise başarıdan duyduğu gururu dile getirdi. Paralimpik dünya ve Avrupa şampiyonluğu olan deneyimli antrenör, "Bu başarı, tüm teknik heyetimizin ve sporcularımızın ortak bir başarısıdır. Barış Keskin, Caner Balıkcı ve Nevruz Tokuç hocalarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.