Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonunu sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetler Şube Müdürlüğüile Gönüllü Gençlik Hareketi ekibi“Okula Dönüş Programı” kapsamında, 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu’nda renkli ve neşeli etkinliklerle özel gereksinimli öğrencilerin yüzlerini güldürdü. Programa gönüllü gençler, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katılırken, etkinlikte pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları, yüz boyama aktiviteleri, dans gösterileri, halk oyunları performansları ve palyaço şovları yer aldı. Okul bahçesinde düzenlenen program, hem öğrenciler hem de aileleri için keyifli bir gün sundu.

“Çocuklarımız Eğlendi, Keyif Aldılar”

Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına neşeyle başlamalarının önemli olduğunu söyleyen 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Bülbül, “Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ve Gönüllüler Hareketi’nin desteği ile çocuklarımızın keyif aldığı etkinlik gerçekleştirildi. Çocuklarımız eğlendi, keyif aldılar ve mutlu oldular. Buraya katkı sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi. Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi üyelerinden Fatma Davarcı ise, “Okula dönüş etkinliği kapsamında çeşitli etkinlikler yaptık. Burada öğrencilerle birlikte eğlendik” ifadelerini kullandı.