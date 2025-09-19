Emniyet güçleriyle yürütülen uygulamalarda araçların yönetmelik kurallarına uygunluğu denetleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliğinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte il genelindeki öğrenci servislerine yönelik denetimlerini artırdı.

İlkokul, ortaokul ve liselerde hizmet veren “J” plakalı öğrenci servis araçları, ilgili yönetmeliklere uygunluk açısından titizlikle inceleniyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’ndaki Ballıca İlkokulunda faaliyet gösteren servis araçları hijyen koşulları, yolcu taşıma kuralları, güvenlik donanımları gibi noktalar titizlikle denetlendi. Denetimlerde aynı zamanda sürücülerin ehliyet ve yeterlilik belgeleri, araçların ruhsat ve sigorta durumu da sorgulandı.

Denetimler Yıl Boyunca Devam Edecek

Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve mevzuata uygun şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimler, ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak gerçekleştiriliyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak, bu denetimlerin eğitim yılı boyunca periyodik olarak sürdürüleceğini ve kamu düzeni ile öğrenci güvenliğinin en üst düzeyde korunması için gerekli tüm tedbirler alınıyor” ifadelerine yer verildi.