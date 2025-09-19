Modern ve Kapsamlı Donanımlar

Yeni Halk Kütüphanesi, sadece bir kitap okuma alanı değil; aynı zamanda tüm yaş gruplarına hitap eden modern bir kültür merkezi olacak. Proje kapsamında;

• 0-3 yaş, 3-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına özel alanlar,

• Bilgisayar sınıfı,

• Cep sineması,

• Engelsiz kütüphane,

• 7/24 açık çalışma salonu,

• Ana okuma salonu,

• Çok amaçlı salon,

• Açık ve kapalı alanlarda kafeterya

gibi birçok imkân yer alacak. Bu özellikleriyle Afşin Halk Kütüphanesi, her yaştan vatandaşımız için bilgiye erişimin en kolay ve en çağdaş yollarını sunacak.

Başkan Kıraç: “Afşin’in geleceğine yapılan yatırım”

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Afşin’imizin her alanda gelişmesi, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha iyi imkânlara kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz. İlçemizin eğitim ve kültür hayatına kalıcı bir değer katacak olan Halk Kütüphanesi projemizin ihalesi tamamlandı. Bu sadece bir yatırım değil; aynı zamanda geleceğimize, yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli miraslardan biridir. Eğitimde ve kültürde güçlü olan bir şehrin yarınları da güçlü olur.”

Teşekkür Mesajı

Başkan Kıraç, projeye destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Sefer Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş milletvekillerimiz ile AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu güçlü destek ve birliktelik sayesinde Afşin’imiz, her geçen gün daha ileriye gidiyor.”

Afşin’in Kültür ve Eğitim Vizyonu

Başkan Kıraç, kütüphanenin sadece kitapların bulunduğu bir mekân olmayacağını vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kütüphanemizin tamamlanmasıyla birlikte gençlerimizin ders çalışacağı, araştırmalar yapacağı, çocuklarımızın oyun ve eğitim alanlarında vakit geçireceği, hemşehrilerimizin kültürel etkinliklerde buluşacağı bir merkez ortaya çıkacak. Bu eser, Afşin’in vizyonunu güçlendirecek, geleceğimize ışık tutacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun.”