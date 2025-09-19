Büyükelçi Osman Koray Ertaş, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Müsiad UK Başkanı Av. Türkan Akbaş ve diğer katılımcılar jeopolitik dönüşüm, halka arz süreçleri ve yapay zeka ile finansın kesişimindeki yeni fırsatları değerlendirdi.

Ertaş, “Artık bildiğiniz anlamda Doğu-Batı kavramları kalmadı” ifadeleriyle çok yönlü dış politika ve iş birliğine vurgu yaptı; Türkiye’nin Batı ülkeleriyle olduğu kadar Endonezya, Malezya gibi tarihi bağlarımız olan coğrafyalarla da iş yapması gerektiğini belirtti. SPK Başkanı Gönül, Borsa İstanbul’daki büyümeyi paylaşarak, “8,5 milyon kayıtlı yatırımcı var ve halka açık şirket sayısı üç yılda 400’den 588’e çıktı. 100 firma halka arz için sırada. Halka arz olan şirketler yurtdışında yatırım yaparken daha kolay ve hızlı ilerliyor” dedi ve finansal okuryazarlık seferberliğine de değindi: “20 milyon kişi web sayfamızı ziyaret etti, 2 milyon sertifika verdik.”

Müsiad UK Başkanı Av. Türkan Akbaş ise İngiltere’nin yüzde 81 hizmet sektörü ağırlıklı ekonomisinin yapay zekâdan en çok etkilenen alan olduğuna dikkat çekerek, serbest ticaret anlaşmalarında hız kazanmamız gerektiğini söyledi; Google’ın İngiltere’ye yaptığı 2 milyar sterlinlik yatırımın tesadüf olmadığını belirtti ve gençler için mentorluk programları başlatacaklarını kaydetti.

Moderatör Ali Bayramoğlu ise kredibilitenin ekonomik üretimdeki rolüne vurgu yaparak, İngiltere’de yüzde 2 faizle dahi girişimcinin üretim yapabileceğini ifade etti ve güçlü finansal altyapılarla küçük avantajların büyük farklar yaratabileceğini dile getirdi.

Panelde Londra Birinci Sınıf Başkonsolosu Doç. Dr. Hasan Ulusoy, Müsiad Genel Merkezi YK Üyesi İsmail Filizfidanoğlu, Türkiye’nin İngiltere Yatırım ve Finans Ofisi Danışmanı Ersoy Kazancı, Londra Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı, Hazine ve Maliye Müşaviri Ahmet Yalçınkaya ile bankalar ile iş dünyasından temsilciler, üniversite öğrencileri ve basın mensupları da bulundu; etkinlik soru-cevap oturumu, networking ve ikramlarla son buldu.