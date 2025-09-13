Letonya’nın Riga kentinde oynanan mücadelede parkede üstünlüğünü baştan sona hissettiren ay-yıldızlı ekip, Ercan Osmani’nin muhteşem performansıyla Yunanistan'ı saf dışı bıraktı. Maça hızlı başlayan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 26-16 önde kapattı. Anadolu Efes forması giyen Osmani, sadece bu periyotta 14 sayı üreterek takımını sürükledi.
İkinci çeyrekte farkı açan milliler, soyunma odasına 49-31’lik üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte Cedi Osman ve Alperen Şengün’ün ağırlığını koymasıyla fark 20 sayının üstüne çıktı. Final periyodunda da rakibine geri dönüş şansı tanımayan Türkiye, 28 sayıyla kariyer maçını çıkaran Ercan Osmani’nin liderliğinde sahadan galip ayrıldı.
Turnuvada namağlup yoluna devam eden Türkiye, finalde Almanya ile kozlarını paylaşacak. Almanya, yarı finalde Finlandiya’yı 98-86 yenerek adını finale yazdırmıştı.
12 Dev Adam’ın tarihi final mücadelesi 14 Eylül Pazar günü oynanacak.