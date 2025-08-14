Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Akpınar, tesisin kısa sürede tamamlanarak ata sporuna yakışır bir şekilde hizmete sunulacağını belirtti.

Başkan Akpınar, güreşin Türk kültüründeki önemine dikkat çekerek, “Ata sporumuz güreşe her zaman özel bir önem verdik. Geçmişten gelen bu köklü mirası, gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak için sahalarımızı modernize ediyor, sporcularımıza daha iyi imkânlar sunuyoruz” dedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak her yıl geleneksel Boyalı Güreşleri’ni büyük bir coşkuyla düzenlediklerini hatırlatan Başkan Akpınar, bu yıl ilçede ata sporu heyecanını artıracak yeni bir adım attıklarını ifade etti. Akpınar, “Boyalı Güreşleri’nin yanı sıra bu yıl Baydemirli Güreşleri’ni de düzenleyerek güreş severleri bir araya getireceğiz. Böylece hem sporcularımıza daha fazla fırsat sunmuş olacağız hem de ilçemizin spor kültürüne değer katacağız” diye konuştu.

Yenileme çalışmaları kapsamında güreş sahasının zemin düzenlemesi, tribün onarımları, çevre düzenlemesi ve soyunma odalarının yenilenmesi gibi kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Baydemirli Güreş Sahası, hem bölge halkının hem de güreş sporunun önemli bir buluşma noktası olacak.