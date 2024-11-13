NFK Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde yedi güzel adamdan Cahit Zarifoğlu’nun adını taşıyan Kültür Sanat Sezonunda çeşitli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden programlarla vatandaşların kültür sanata eğilimini artırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez çocuklara yönelik özel bir etkinlikle sahne alıyor. Çocukların ara tatil dönemini hem eğlenceli hem de verimli bir şekilde değerlendirmeleri için 15 Kasım Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Şirinler” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Çocukların çok sevdiği “Şirinler” karakterlerinin yer aldığı bu özel gösteri, minik izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Gösteri, ücretsiz olarak düzenlenecek ve iki farklı seans halinde çocuklarla buluşacak. İlki saat 13.00'te, ikincisi ise 15.00’te sahnelenecek olan tiyatro oyununa tüm çocuklar davet edildi.

Şehrin Kültürel Dokusu Canlı Tutuluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin kültürel dokusunu canlı tutarak çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlere çok fazla önem verildiği belirtildi. Çocukların ara tatilde keyifli bir gün geçirmeleri ve tiyatro ile tanışmaları için büyük bir fırsat sunan etkinliğe tüm çocuklar davet edilirken, 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgulandı.