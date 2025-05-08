Siyah flamingo, doğal yaşam alanlarında son derece nadir görülen bir kuş türü olarak biliniyor. Bu özel türün, pigmentasyon farklılığına bağlı olarak tüylerinde siyah renge sahip olduğu belirtiliyor. Doğa fotoğrafçılarının yıllardır peşinde olduğu bu sıra dışı kuş, şimdiye kadar dünya genelinde yalnızca birkaç kez gözlemlenmişti.

KAMFOD ekibi, Türkiye’nin dört bir yanında doğayı ve yaban hayatını belgelemek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, bu eşsiz anı da fotoğraf karelerine taşımayı başardı. Mehmet Bönce’nin objektifine takılan siyah flamingo, doğaseverler ve fotoğrafçılık camiasında büyük heyecan uyandırdı.

Kahramanmaraş merkezli faaliyet gösteren KAMFOD, hem şehirde hem de Türkiye genelinde doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Fotoğraf ve belgeleme çalışmalarıyla yaban hayatının gizemli ve estetik yönlerini ortaya koyan dernek, aynı zamanda çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Mehmet Bönce, yaptığı açıklamada bu nadir karşılaşmanın hem kendisi hem de doğa fotoğrafçılığı adına çok özel bir an olduğunu belirtti. “Yıllardır sahadayız, birçok nadir türü fotoğrafladık ama siyah flamingo gerçekten çok özel bir deneyim oldu. Bu görüntü, hem bilimsel anlamda hem de doğal yaşamın zenginliğini gözler önüne sermesi açısından büyük önem taşıyor,” dedi.

KAMFOD’un bu başarısı, Türkiye'deki doğa gözlemcileri ve fotoğrafçılar için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.