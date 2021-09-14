A.B.D. Başkanı, Joe Biden 11 Eylül Yeni Terör Korkusu Ortasında

Kabil'deki bir intihar bombacısının, ordunun Afganistan'dan çekilmesini tamamladığı sırada 13 ABD hizmet üyesini öldürmesinden iki haftadan biraz daha uzun bir süre sonra geldi. Afganistan Taliban yönetimine geri dönerken, ülkenin Biden hükümetinin engellemekle suçlanacağı saldırılar için yeniden bir fırlatma rampası olabileceğine dair yeni endişeler var.

Ancak Biden için, selefleri gibi, 11 Eylül yıldönümü, ülkenin bölücü siyaseti arasında çoktan sönmüş bir ruh olan saldırıların ardından gelen ulusal birlik duygusunu geri kazanmaya çalışmak için bir fırsat da sunabilir.

Başkan Barack Obama'nın basın sekreteri olarak görev yapan Robert Gibbs, "Biden için, insanların onu Demokrat başkan olarak değil, Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak görmeleri için bir an" dedi.

Gibbs, "Amerikan halkı son birkaç haftadır Afganistan'da gördükleri konusunda biraz çelişkili" dedi. “Biden için bunun bir kısmını sıfırlamaya çalışmak için bir an. İnsanlara başkomutan olmanın ne demek olduğunu ve böylesine önemli bir anda ülkenin lideri olmanın ne demek olduğunu hatırlatın.”

Başkan Cumartesi günü, kaçırılan uçakların vurduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin yenilmezlik havasını deldiği ve 3.000 Amerikalı'nın ölümüyle sonuçlanan üç bölgeye saygılarını sunarak ciddi yıldönümünü anacak.

Törenler onu kamuoyuna açıklama yapmaya çağırmasa da Biden, son 20 yılda hayatını kaybedenleri anmak, ailelerini rahatlatmak ve son 20 yılda ilk müdahale ekiplerinin ve askerlerin cesaretini ve fedakarlığını onurlandırmak için Cuma günü bir video yayınladı. Ulusa, farklılıklarını bir kenara bırakması ve saldırıları takip eden günlerde ortaya çıkan işbirliği ruhunu geri kazanması için ateşli bir çağrıda bulundu.

Biden, "Birlik bizi biz yapan şeydir - Amerika'nın en iyi hali" dedi. "Bana göre 11 Eylül'ün ana dersi bu" diye ekledi. "Birlik en büyük gücümüzdür"

Başkan için Cumartesi günü ilk olarak, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin yıkıldığı ve dehşete düşmüş bir dünyanın televizyonda izlediği New York'ta bir durak olacak. Sonra, Shanksville, Pennsylvania yakınlarında, kahraman yolcuların teröristlerle Washington varış noktasına ulaşmasını engellemek için savaştıktan sonra gökten bir uçağın düştüğü bir alan. Ve son olarak, dünyanın en güçlü ordusunun yuvasına akıl almaz bir darbe aldığı Pentagon.

Biden'ın görevi, kendisinden önceki selefleri gibi, anı bir keder ve kararlılık karışımıyla işaretleyecek. Muazzam bir kişisel trajedi yaşayan bir adam olan Biden, güç ve belagat ile kayıptan bahsediyor ve ülke genelinde 600.000'den fazla cana mal olan COVID-19 pandemisinin neden olduğu kederi defalarca dile getirdi.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki bu hafta, "Hepimiz o günü ve bizi ne kadar etkilediğini ve son birkaç on yıldır bizi ne kadar etkilediğini net bir şekilde hatırlıyoruz" dedi. "Bu onun için de geçerli." Afganistan günü gölgeleyecek.

Usame Bin Ladin, bu ulusu 2001 saldırılarını planlamak için kullandı ve Batı'nın dört bir yanındaki şehirlerdeki yumuşak hedeflere - oteller, ofis binaları, gece kulüpleri - yönelik terör saldırılarının genişletilmiş bir dönemini başlattı. El Kaide 11 Eylül'den sonraki aylarda Afganistan'dan püskürtüldü. Ancak geçen ay Kabil saldırısından sorumlu olduğuna inanılan Afganistan'daki İslam Devleti grubu da dahil olmak üzere diğer gruplar davayı üstlendi.

Biden uzun zamandır ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonunun sona erdiğini, ABD'nin askerlerinin orada ölmesine izin vermeyi bırakması gerektiğini savundu. Ancak bazıları için, Taliban'ın iktidara dönüşü ve üretebileceği terör tehdidi, 20. yıldönümünü acı ve endişe verici hale getirdi.

Biden, son yirmi yılda üst düzey yöneticiler tarafından alınan en önemli iç ve dış politika kararlarının çoğunu şekillendiren o karanlık günün yıldönümünde ulusu teselli eden dördüncü başkan olacak.

Terör saldırısı, uçaklar Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığında Florida'daki okul çocuklarına kitap okuyan George W. Bush'un başkanlığını belirledi. O günü güvenlik nedenleriyle Washington'dan uzak tutularak geçirdi - o zamanki Senatör Biden'ın onu yeniden gözden geçirmeye çağırdığı bir karar, şimdiki cumhurbaşkanı yazdı - ve ardından o gece Beyaz Saray'dan dehşete düşmüş bir ulusa kısa bir duraklama konuşması yaptı.

Ertesi yıl Bush, birinci yıl dönümü konuşmasını yapacağı yer olarak Ellis Adası'nı seçti, Özgürlük Anıtı'nı omzunun üzerinden atarak, "Düşmanlarımızın başladığını biz bitireceğiz."

“İki kulenin yıkıntıları arasında, Pentagon'da dalgalanan bir bayrak altında, kayıp cenazelerinde kendimize ve dünyaya kutsal bir söz verdik: Adalet yerini bulana ve milletimiz güven altına alınana kadar pes etmeyeceğiz," dedi Bush.

O zaman, ulus aylardır savaş halindeydi, Afganistan'da bir çatışma şiddetleniyor ve Irak'ta bir başka çatışma baş gösteriyordu. Amerika'nın “teröre karşı savaşı”, vatandaşlarının günlük yaşamlarını yeniden şekillendirdi ve hükümetin yetkilerini, zaman zaman sarsıcı yasal zeminlerde daha fazla saldırıyı önlemeye çalışırken genişletti.

Bush'un basın sekreteri Ari Fleischer, "Bir yıl sonra, hala saldırıdan hemen sonraymış gibi hissettim, ulus hala sonuçlarından etkileniyor" dedi. Tüm başkanların “rahatlık ve güvence” mesajları vermesinin yanı sıra güç de vermesi gerektiğini söyledi.

Fleischer, "Öğrenilecek dersler var çünkü ABD gardını indirirse 12 Eylül'ü yaratmayı sevecek teröristler var" dedi.

Başkan Barack Obama, 2009'da görevdeki ilk 11 Eylül'ünü kutlamak için Pentagon'u ziyaret ettiğinde, Irak ve Afganistan'daki savaşlar hâlâ ölümcüldü.

Obama, "Hiçbir kelime kalbinizin acısını hafifletemez" dedi. “Hayatlarının güzelliğini ve anlamını hatırlıyoruz” dedi. "Hiçbir zaman, hiçbir karanlık gökyüzü o anın anlamını köreltemez."

Obama 10. yıldönümünde konuştuğunda, bin Ladin öldü, Mayıs 2011'de Donanma Mührü baskınında öldürüldü. Ulus denizaşırı ülkelerde dolaşmış ve terör tehditlerine karşı uyanık kalsa da, bir zamanlar çarpık çelik ve korkunç ıstırap yığını olan Sıfır Noktası'nda çarpıcı bir anıt ve yükselen gökdelenler, anma ve yeniden doğuşun sembolleri olarak yıldönümü daha çok iyileşme ile ilgili oldu. .