Ahmet Zor: ''En büyük soykırımcı Amerikadır''

ÖNCE SİZ KENDİNİZE BAKIN

Tarihi soykırım ile başlayan, varlığını kan ve gözyaşı ile sürdüren ırkçı emperyalist Amerika Başkanı Joe BİDEN 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımını kabul ettikleri yönündeki açıklamaları bizi çok üzdü. Ecdadımız 11 asır boyunca bütün insanlığın saadetini temin etmek için canla başla çalışmış bir millettir. Hiçbir zaman hiçbir milleti asimile etmemiş bilakis bu sosyal dokuyu korumuştur. Devlet idaresinde de her milletten insan olduğunu biliyoruz.

Biz şuan Ermeniler tarafından hunharca katledilen Şehit Binbaşı Hacı Mehmet Bey ve 6 erimizin mezarları başındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ermeniler başta Zeytun bölgesinde yaptıkları zulümleri hâlâ dedelerimizden dinliyoruz. Bu bölgede yaşayan insanların ne çektiklerini tarih bizlere kanıtlarla açıklıyor. Bu konuyu araştırmadan hiçbir delile dayanmadan konuşmak başlı başına bir yanlıştır. Ermelerin ülkemizin özellikle doğu bölgesinde yaptıkları korkunç mezalim inanılmaz caniliktedir. Bunları görmeden bilmeden nasıl konuşursunuz.

EN BÜYÜK SOYKIRIMCI AMERİKADIR

Amerika'nın kuruluşunda yaklaşık 70 milyon Kızılderiliyi katlettiğini biliyoruz. Yakın tarihte Irak'ta milyonlarca insanın kanına girdi, çocukları öksüz, kadınları biçare bıraktı. Ebu Gureyp hapishanede görülmemiş işkencelere imza attılar. PKK terör örgütüne tırlar dolusu silah verdiği aşikar. Kısacası kendisine düşman olarak İslam'ı ve Müslümanları seçmiş, kuvveti üstün tutan bir zihniyetten de doğru bir açıklama beklemiyoruz.

Bu vesileyle aziz milletimizin mübarek Ramazan ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.