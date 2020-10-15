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Ak Parti Kahramanmaraş il başkanı değişiyor

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Ak Parti Kahramanmaraş il başkanı değişiyor

Ak Parti Kahramanmaraş il başkanı değişiyor

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici kongrede aday olmayacağını açıkladı.

15 Ekim 2020 Perşembe 15:04
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Debgici; “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Partimizin 7.Olağan İl Kongresinde aday olmama yönünde karar almış bulunmaktayım. Yapılacak kongreye kadar görevimize devam edip inşallah kongre günü de bayrağı bir başka dava arkadaşımıza devredeceğiz.” dedi.

Debgici şunları kaydetti;

“ 24 Şubat 2018 Tarihinde yapılan kongremizde İl Başkanlığı görevini tarafıma tevdii eden, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen dünya lideri, mazlum ve mağdurların gür sesi, Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a; tüm çalışmalarımızda yanımızda olan ve her daim önce teşkilatımız diyen Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Sn Erkan Kandemir’e; Teşkilat Başkan Yardımcımız Akdeniz Bölge Koordinatörümüz Sn Abdulkadir Özel’e; Kahramanmaraş İl Koordinatörümüz Sn Muhammed Abdullah Özer’e; tüm mesaisini kahraman şehrimiz için harcayan Genel Başkan Yardımcımız Tanıtım ve Medya Başkanımız Sn Mahir Ünal ve Milletvekillerimize; aktif siyasete başladığım ilk günden bu güne kadar sürekli olarak yanımda olan, aldığım her kararı sorgulamadan destekleyen çok kıymetli eşim ve biricik kızım Aslınur’a; evlatları olmaktan her zaman onur duyduğum anne ve babama; dost ve akrabalarıma; birlikte çalıştığımız il yürütme kurulu ve yönetim kurulu üyelerimize; İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, İlçe Belediye Başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve yönetim Kurulu üyelerimize, partimiz kurulduğu günden bu güne görev almış İl Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, İlçe Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, hülasa sandık müşahitliğinden yönetim kuruluna kadar görev almış tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm seçimlerde her ne olursa olsun partimize ve Genel Başkanımıza en yüksek desteği veren, gönül kapılarını sonuna kadar bizlere açan kahraman hemşehrilerimize, vatandaşlarımızla aramızda köprü olan kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ederim.

Bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda durmadan yürümeye devam edeceğim.”

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal DebgiciKongreDEĞİŞİYOR
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