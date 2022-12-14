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Ali Öztunç, Bakan Soylu’ya Suriyelileri sordu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyruklu kişilere dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan detaylı yanıtlar istedi.

Ali Öztunç, Bakan Soylu’ya Suriyelileri sordu!

Ali Öztunç, Bakan Soylu’ya Suriyelileri sordu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyruklu kişilere dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan detaylı yanıtlar istedi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 12:29

Türkiye’de ekonomik kriz ortamı vatandaşı giderek zor durumlara düşürürken en tartışmalı konulardan birisi de sığınmacılar sorunu.

“KAÇINA TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLDİ?”

Sayıları milyonları aşan yabancı uyruklu kişilerin toplumda yarattığı kaygı ve rahatsızlık iktidar cephesinde görmezden gelinirken, CHP’’li Ali Öztunç memleketi Kahramanmaraş özelinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan güncel ve detaylı cevaplar istedi.

Öztunç’un kamuoyu adına Soylu’dan yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

- Kahramanmaraş’ta ikamet izni veya çalışma izni verilen yabancı uyruklu kişi sayısı kaçtır?

- Bu kişilerin kaçı Türk vatandaşlığına başvurmuş ve kaçına Türk vatandaşlığı verilmiştir?

- Türk vatandaşlığı verilen kişilerden kaçı gayrimenkul edinme yoluyla vatandaş yapılmıştır?

- Türk vatandaşlığı verilen kişilerin ülkelere göre dağılımı nedir?

- Kahramanmaraş’ta son beş yılda yabancı uyruklu kişilerin karışmış olduğu suç sayısı nedir? Bu suçlar nedeniyle sınır dışı edilen yabancı uyruklu sayısı kaçtır? Sınır dışı edilen bu kişilerin uyrukları nedir?

Anahtar Kelimeler:
Ali öztunçBakan Soylu’ya Suriyelileri Sordu!
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